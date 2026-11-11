Tragedie la Spitalul Județean Galați. O femeie a murit la 5 minute după ce a ajuns acasă de la Urgențe

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 11 nov. 2026, 17:48

O femeie de 67 de ani din Galați a murit la doar cinci minute după ce a ajuns acasă de la spital, unde petrecuse aproximativ șase ore la Unitatea de Primiri Urgențe. Mariana Lăcătuș fusese adusă cu ambulanța, acuzând dureri abdominale și în piept, amețeli și vărsături, însă medicii au decis să o externeze cu diagnosticul de colică biliară. Familia acuză personalul medical că a ignorat gravitatea stării sale, iar poliția și conducerea spitalului au deschis anchete.

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