Tragedie la Spitalul Județean Galați. O femeie a murit la 5 minute după ce a ajuns acasă de la Urgențe

O femeie de 67 de ani din Galați a murit la doar cinci minute după ce a ajuns acasă de la spital, unde petrecuse aproximativ șase ore la Unitatea de Primiri Urgențe. Mariana Lăcătuș fusese adusă cu ambulanța, acuzând dureri abdominale și în piept, amețeli și vărsături, însă medicii au decis să o externeze cu diagnosticul de colică biliară. Familia acuză personalul medical că a ignorat gravitatea stării sale, iar poliția și conducerea spitalului au deschis anchete.
Tragedia s-a petrecut sâmbătă, 7 noiembrie, după ce femeia a fost consultată la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” din Galați. Fiicele pacientei susțin că au cerut în repetate rânduri internarea mamei lor, însă medicii le-au transmis că aceasta poate merge acasă. După deces, conducerea unității medicale a declanșat o anchetă internă, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, pentru a stabili împrejurările în care s-a produs tragedia.
Șase ore la Urgențe și trei perfuzii. Familia susține că femeia abia se mai ținea pe picioare
Mariana Lăcătuș a ajuns la spital cu ambulanța, după ce starea sa de sănătate se agravase. Femeia avea amețeli, vărsături, dureri abdominale și toracice, iar fiicele sale susțin că era atât de slăbită încât abia reușea să stea în picioare. Pe parcursul celor aproximativ șase ore petrecute la UPU, pacientei i-au fost administrate trei perfuzii. În ciuda simptomelor și a solicitărilor repetate ale familiei, cadrele medicale au decis că nu este necesară internarea.
Ramona Radu, una dintre fiicele femeii, susține că le-a rugat de trei ori pe asistente și pe medicul care se ocupa de mama sa să o țină sub supraveghere și să efectueze investigații suplimentare. Potrivit acesteia, femeia se plângea în permanență de dureri în piept, dar a fost supusă unei radiografii cervicale, deși nu acuza dureri la nivelul gâtului. Familia consideră că simptomele nu au fost investigate suficient înainte ca medicii să decidă externarea, conform presei locale.
Trimisă acasă cu diagnosticul de colică biliară, femeia s-a prăbușit la câteva minute după sosire
La finalul consultațiilor, medicul i-a prescris Marianei Lăcătuș un tratament pentru colică biliară și i-a eliberat inclusiv o rețetă pentru fizioterapie. Potrivit familiei, cadrele medicale le-au dat asigurări că starea pacientei nu este gravă și că poate continua tratamentul acasă. Fiicele femeii susțin însă că mama lor era în continuare foarte slăbită și că durerile de care se plângea nu dispăruseră, motiv pentru care au insistat să fie internată.
După externare, rudele au urcat-o pe femeie în mașină și au plecat spre locuință. La aproximativ cinci minute după ce a ajuns acasă, Marianei Lăcătuș i s-a făcut din nou rău și s-a prăbușit. Familia a cerut imediat ajutor medical, însă echipajul de urgență sosit la domiciliu nu a mai reușit să îi salveze viața. Decesul survenit la atât de scurt timp după externare a determinat familia să ceară explicații privind investigațiile și îngrijirile acordate în spital.
Explicațiile Spitalului Județean Galați. De ce nu i s-a făcut ecografie
Reprezentanții Spitalului Județean Galați resping ideea că pacienta nu ar fi beneficiat de investigații medicale și susțin că aceasta a fost evaluată clinic, i s-au efectuat analize de laborator și investigații imagistice, precum și o electrocardiogramă. Potrivit unității medicale, rezultatul EKG nu indica la momentul respectiv existența unui sindrom coronarian acut, iar starea pacientei ar fi evoluat favorabil după administrarea tratamentului. Aceste constatări ar fi stat la baza deciziei de externare.
Spitalul a confirmat însă că femeii nu i-a fost efectuată o ecografie abdominală. Explicația oferită de reprezentanții unității medicale este că în weekend nu există linie de gardă pentru ecografie, motiv pentru care pacientei i s-a recomandat să efectueze investigația în ambulatoriu. Conducerea spitalului a anunțat constituirea unei comisii de audit clinic, care va analiza modul în care a fost gestionat cazul și deciziile medicale luate înaintea externării.
Dosar penal pentru ucidere din culpă. Familia spune că a mai trecut printr-o tragedie asemănătoare
În paralel cu verificările interne, polițiștii din Galați au început cercetările într-un dosar penal pentru ucidere din culpă. Comisarul-șef Felicia Tudoran, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Galați, a confirmat că ancheta urmărește stabilirea întregii situații de fapt. Cercetările trebuie să clarifice circumstanțele în care femeia a fost externată și împrejurările decesului, în condițiile în care familia și reprezentanții spitalului au prezentat explicații diferite privind evaluarea medicală a pacientei.
Fiicele Marianei Lăcătuș vor să se adreseze și Parchetului, fiind hotărâte să afle dacă mama lor a primit toate îngrijirile de care avea nevoie. Rudele susțin că nu este prima tragedie prin care trec în legătură cu aceeași unitate medicală. Potrivit acestora, tatăl lor ar fi murit în condiții asemănătoare, în urmă cu trei ani, tot la Spitalul Județean Galați. Familia speră ca anchetele deschise în acest caz să stabilească exact ce s-a întâmplat și să fie luate măsurile care se impun.