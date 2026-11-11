Mesaj RO-Alert în Dâmbovița: scurgere de GPL la o stație de alimentare. Oamenii, evacuați pe o rază de 800 de metri

Publicat 11 nov. 2026, 17:24 Actualizat 11 nov. 2026, 17:26

Momente de alertă în județul Dâmbovița, după ce o avarie produsă la o stație de alimentare cu carburant din localitatea Cornești a provocat o scurgere de GPL dintr-un rezervor. Autoritățile au intervenit de urgență, iar pentru prevenirea unei posibile tragedii a fost instituit un perimetru de siguranță. Locuitorii aflați pe o rază de 800 de metri au fost evacuați preventiv, iar populația din zonă a primit un mesaj RO-Alert.

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