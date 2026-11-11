Mesaj RO-Alert în Dâmbovița: scurgere de GPL la o stație de alimentare. Oamenii, evacuați pe o rază de 800 de metri

Momente de alertă în județul Dâmbovița, după ce o avarie produsă la o stație de alimentare cu carburant din localitatea Cornești a provocat o scurgere de GPL dintr-un rezervor. Autoritățile au intervenit de urgență, iar pentru prevenirea unei posibile tragedii a fost instituit un perimetru de siguranță. Locuitorii aflați pe o rază de 800 de metri au fost evacuați preventiv, iar populația din zonă a primit un mesaj RO-Alert.
Totodată, circulația rutieră a fost oprită pe DN 1A, pe tronsonul Târgoviște - Ploiești, în apropierea localității Cornești, pentru a permite intervenția echipajelor și pentru a elimina orice risc pentru participanții la trafic.
Scurgere de GPL la o stație din Cornești. Pompierii au mobilizat mai multe autospeciale
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dâmbovița, apelul prin care a fost semnalată situația a fost înregistrat miercuri, în jurul orei 16:14.
La fața locului au fost trimise echipaje specializate pentru gestionarea incidentului și prevenirea izbucnirii unui incendiu.
Intervenția este asigurată de patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială CBRN, destinată intervențiilor în cazul riscurilor chimice, biologice, radiologice și nucleare, precum și o ambulanță SMURD.
Pompierii au delimitat zona afectată și au stabilit un perimetru de protecție, astfel încât persoanele aflate în apropierea stației să nu fie expuse pericolului.
Oamenii din apropierea stației GPL au fost evacuați. A fost emis RO-Alert
Având în vedere riscurile asociate unei scurgeri de gaz petrolier lichefiat, autoritățile au decis evacuarea preventivă a populației pe o distanță de 800 de metri în jurul stației de alimentare.
Măsura a fost luată pentru a proteja locuitorii și pentru a permite pompierilor să acționeze în condiții de siguranță.
În paralel, prin intermediul sistemului RO-Alert a fost transmisă o avertizare către persoanele aflate în zona vizată, pentru ca acestea să respecte indicațiile echipelor de intervenție și să evite apropierea de locul incidentului.
Trafic blocat pe DN 1A Târgoviște - Ploiești
Incidentul a dus și la oprirea circulației rutiere pe DN 1A, pe direcția Târgoviște - Ploiești, în zona localității Cornești.
Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a anunțat că restricția a fost instituită preventiv, după ce a fost constatată o scurgere de GPL dintr-un rezervor al stației de alimentare cu carburant.
Șoferii care tranzitează județul Dâmbovița sunt sfătuiți să respecte indicațiile polițiștilor și să evite zona în care se desfășoară intervenția.
Reluarea circulației va fi posibilă după remedierea defecțiunii și după ce autoritățile vor stabili că nu mai există niciun pericol pentru populație și participanții la trafic.