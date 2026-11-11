Dosarul permiselor contra cost din Sibiu. Cinci polițiști arestați preventiv

Cinci polițiști din cadrul Serviciului de Permise și Înmatriculări Sibiu, cercetați într-un amplu dosar de corupție privind eliberarea unor documente și obținerea permiselor de conducere în schimbul unor sume de bani, au contestat arestarea preventivă. Curtea de Apel Alba Iulia, care trebuia să se pronunțe miercuri asupra contestațiilor, a decis să amâne pronunțarea pentru ziua de joi.
Cei cinci agenți de poliție au fost arestați preventiv săptămâna trecută, printr-o decizie a Tribunalului Sibiu. Alături de aceștia, în dosar este vizată și o altă persoană. Cele șase persoane fuseseră reținute de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, în urma cercetărilor care vizează peste 170 de presupuse fapte de trafic de influență și luare de mită.
Curtea de Apel Alba Iulia a amânat pronunțarea
Persoanele arestate preventiv au atacat hotărârea Tribunalului Sibiu, iar contestațiile au ajuns pe masa judecătorilor de la Curtea de Apel Alba Iulia.
Instanța era așteptată să anunțe miercuri soluția, însă reprezentanții Curții de Apel au transmis că pronunțarea a fost amânată pentru joi.
Ancheta vizează presupuse fapte de corupție comise în legătură cu activitatea unor angajați ai Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Sibiu, dar și a unor funcționari din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor.
Cum ar fi funcționat mecanismul prin care se obțineau permise și documente contra unor sume de bani
Potrivit procurorilor, în intervalul iunie 2025 - octombrie 2026, un bărbat în vârstă de 57 de ani ar fi solicitat și, în anumite situații, ar fi încasat bani pentru a interveni pe lângă angajați ai instituțiilor publice din Sibiu.
Sumele pretinse ar fi fost cuprinse între 100 de lei și 1.500 de euro. În schimbul banilor, acesta le-ar fi promis celor interesați că va apela la relațiile pe care susținea că le are cu polițiștii și alți funcționari, pentru a obține eliberarea mai rapidă a unor certificate de înmatriculare sau cărți de identitate.
De asemenea, potrivit anchetatorilor, ar fi existat promisiuni privind obținerea calificativului „Admis” la proba practică a examenului pentru permisul de conducere.
Procurorii susțin că bărbatul de 57 de ani ar fi avut în mod repetat rolul de complice pentru șapte agenți de poliție din cadrul structurilor de permise și înmatriculări, respectiv de evidență a persoanelor din Sibiu.
Conform anchetei, acesta ar fi colectat bani de la persoanele interesate și i-ar fi transmis ulterior, în mod conspirat, unor funcționari publici cu statut special. Sumele care ar fi ajuns la aceștia ar fi variat între 50 de euro și 2.000 de euro.
Banii ar fi provenit de la persoane care urmăreau să obțină permise de conducere, cărți de identitate sau certificate de înmatriculare.
Anchetatorii au mai reținut că același bărbat ar fi împrumutat în mod repetat diferite persoane din județul Sibiu, solicitând dobândă pentru sumele acordate. Procurorii suspectează că activitatea ar fi avut caracterul unei îndeletniciri, fiind cercetată și o posibilă infracțiune de camătă.
14 percheziții în dosarul de corupție de la Permise Sibiu
Investigația a avansat săptămâna trecută, miercuri, când procurorii și polițiștii au desfășurat 14 percheziții în cadrul anchetei.
Dosarul cuprinde suspiciuni privind peste 170 de infracțiuni de trafic de influență, cumpărare de influență, luare și dare de mită, precum și complicitate la fapte de corupție. În cauză este investigată și infracțiunea de camătă.
Cinci dintre persoanele arestate preventiv sunt agenți de poliție. Decizia privind contestațiile formulate împotriva măsurii arestării preventive urmează să fie anunțată de Curtea de Apel Alba Iulia joi.