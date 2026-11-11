Dosarul permiselor contra cost din Sibiu. Cinci polițiști arestați preventiv

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 11 nov. 2026, 18:24

Cinci polițiști din cadrul Serviciului de Permise și Înmatriculări Sibiu, cercetați într-un amplu dosar de corupție privind eliberarea unor documente și obținerea permiselor de conducere în schimbul unor sume de bani, au contestat arestarea preventivă. Curtea de Apel Alba Iulia, care trebuia să se pronunțe miercuri asupra contestațiilor, a decis să amâne pronunțarea pentru ziua de joi.

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