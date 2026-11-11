Un bărbat este acuzat că și-a abuzat sexual fiica de la vârsta de 9 ani. Mama copilei, trimisă și ea în judecată

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 11 nov. 2026, 20:33

Un caz grav de abuz asupra unui minor a ajuns în instanță, în județul Arad. Un bărbat în vârstă de 51 de ani a fost trimis în judecată, fiind acuzat că și-ar fi abuzat sexual propria fiică pe parcursul mai multor ani, începând din perioada în care copila avea doar 9-10 ani. În prezent, fata are 13 ani.

Distribuie articolul