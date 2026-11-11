Un bărbat este acuzat că și-a abuzat sexual fiica de la vârsta de 9 ani. Mama copilei, trimisă și ea în judecată

Un caz grav de abuz asupra unui minor a ajuns în instanță, în județul Arad. Un bărbat în vârstă de 51 de ani a fost trimis în judecată, fiind acuzat că și-ar fi abuzat sexual propria fiică pe parcursul mai multor ani, începând din perioada în care copila avea doar 9-10 ani. În prezent, fata are 13 ani.
Dosarul îi vizează și pe mama minorei, care ar fi cunoscut situația, însă ar fi lăsat-o în continuare în grija tatălui, după care ar fi plecat în străinătate. Femeia a fost, la rândul ei, trimisă în judecată și se află sub control judiciar.
Tatăl, acuzat de abuzuri repetate asupra fiicei sale
Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Chișineu-Criș au dispus trimiterea în judecată a bărbatului, cercetat în stare de arest preventiv. Acesta este acuzat de viol asupra unui minor în formă continuată, rele tratamente aplicate minorului, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uz de armă fără drept în formă continuată.
Potrivit anchetatorilor, presupusele abuzuri s-ar fi desfășurat în perioada 2022-2023 și până la data de 20 iulie 2026, la domiciliul familiei, într-o localitate din județul Arad.
Procurorii susțin că bărbatul ar fi comis în mod repetat acte sexuale asupra fiicei sale, prin constrângere psihică, în perioada în care aceasta se afla în grija și sub ocrotirea lui.
Anchetatorii arată că faptele ar fi pus în pericol grav dezvoltarea fizică, intelectuală și morală a copilei. În plus, minora ar fi prezentat simptome de anxietate și depresie, potrivit comunicatului transmis de procurori.
Mama fetei știa despre abuzuri, dar ar fi lăsat-o în grija tatălui
În același dosar a fost trimisă în judecată și mama minorei, soția bărbatului. Femeia este cercetată sub control judiciar și este acuzată de complicitate la viol asupra unui minor în formă continuată și complicitate la rele tratamente aplicate minorului.
Conform procurorilor, aceasta ar fi știut că soțul său întreținea raporturi sexuale cu fiica lor. Suspiciunile anchetatorilor se bazează atât pe observarea directă a unui episod cu caracter sexual, cât și pe relatările făcute de copil.
Cu toate acestea, femeia ar fi readus-o pe minoră în grija tatălui. Ulterior, după ce fata i-ar fi povestit din nou despre abuzuri, mama ar fi plecat în străinătate, lăsând-o în continuare pe copilă în aceeași locuință cu bărbatul.
Procurorii susțin că femeia ar fi avut posibilitatea să intervină și să ia măsuri pentru protejarea fiicei sale, însă nu ar fi făcut acest lucru, deși cunoștea riscul ca presupusele abuzuri să continue.
Bărbatul ar fi deținut ilegal o armă și ar fi tras de două ori cu aceasta
Pe lângă acuzațiile legate de abuzurile asupra minorei, bărbatul este cercetat și pentru încălcarea legislației privind regimul armelor și munițiilor.
Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi deținut fără drept, la domiciliu, un pistol neletal marca Narconia, model 32, cu calibrul de 4,5 milimetri, fără serie, supus autorizării, precum și muniția aferentă.
Procurorii susțin că bărbatul ar fi folosit arma și ar fi tras de două ori fără a avea dreptul legal de a face acest lucru.
Cazul a fost trimis în instanță de Parchetul de pe lângă Judecătoria Chișineu-Criș. Cei doi inculpați urmează să fie judecați pentru faptele de care sunt acuzați.