Doliu în PNL. A murit Florin Laza, primarul care a condus localitatea timp de trei mandate

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 11 nov. 2026, 19:35

Florin Laza, fostul primar liberal al comunei Belinț, din județul Timiș, a murit marți seara, după ce i s-a făcut rău în locuința sa din localitatea Chizătău. Echipajele medicale au intervenit de urgență și au încercat să îl resusciteze timp de mai multe zeci de minute, însă fostul edil nu a mai putut fi salvat.

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