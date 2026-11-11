Doliu în PNL. A murit Florin Laza, primarul care a condus localitatea timp de trei mandate

Florin Laza, fostul primar liberal al comunei Belinț, din județul Timiș, a murit marți seara, după ce i s-a făcut rău în locuința sa din localitatea Chizătău. Echipajele medicale au intervenit de urgență și au încercat să îl resusciteze timp de mai multe zeci de minute, însă fostul edil nu a mai putut fi salvat.
Potrivit primelor informații, Florin Laza ar fi suferit un infarct. Soția acestuia a solicitat ajutor printr-un apel la numărul unic de urgență 112, după ce bărbatul s-ar fi prăbușit în casă.
Medicii au încercat zeci de minute să îl salveze
După apelul de urgență, echipajul medical a ajuns la locuința fostului primar și a început imediat manevrele de resuscitare, arată ziuadevest.ro.
Cadrele medicale au depus eforturi timp de mai multe zeci de minute pentru a-i salva viața, însă intervenția nu a avut rezultatul sperat. În cele din urmă, a fost declarat decesul lui Florin Laza.
Florin Laza a fost primar al comunei Belinț timp de 12 ani
Fostul edil a avut o activitate îndelungată în administrația publică locală. Acesta a condus Primăria Belinț timp de trei mandate consecutive, între anii 2008 și 2020.
Florin Laza a câștigat alegerile locale din 2008, 2012 și 2016, fiind la conducerea comunei timp de 12 ani. Înainte de a intra în politică și de a ocupa funcția de primar, acesta a lucrat în Poliție, instituție din care s-a pensionat.
Ulterior, a ales să se implice în viața comunității și în administrația locală, devenind unul dintre primarii cu experiență din zona Lugojului.
De ce a renunțat la un nou mandat în 2020
La alegerile locale din 2020, Florin Laza a decis să nu mai candideze pentru funcția de primar al comunei Belinț. După încheierea celor trei mandate, conducerea administrației locale a fost preluată de Laurențiu Tîrziu.
Moartea fostului edil marchează dispariția unei figuri cunoscute a administrației locale din zona Belințului, după 12 ani în care s-a aflat la conducerea primăriei.