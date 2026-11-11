Accident în Brăila! A lovit o mașină, o casă și o țeavă de gaze, apoi s-a făcut nevăzut. Șoferul, căutat de poliție

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 11 nov. 2026, 21:59

O mașină scăpată de sub control a provocat mai multe distrugeri, miercuri seară, pe o stradă din Brăila. Autoturismul a lovit o mașină parcată, un imobil și o țeavă de gaze, iar șoferul nu a mai fost găsit la locul accidentului. Polițiștii au început verificările pentru a stabili cum s-a produs incidentul și pentru a identifica persoana care se afla la volan. La fața locului au fost solicitați și pompierii, alături de reprezentanții Distrigaz.

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