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Accident în Brăila! A lovit o mașină, o casă și o țeavă de gaze, apoi s-a făcut nevăzut. Șoferul, căutat de poliție

Poliția Română

Poliția Română

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Scris de Mădălina Cristea Publicat: 11 nov. 2026, 21:59

O mașină scăpată de sub control a provocat mai multe distrugeri, miercuri seară, pe o stradă din Brăila. Autoturismul a lovit o mașină parcată, un imobil și o țeavă de gaze, iar șoferul nu a mai fost găsit la locul accidentului. Polițiștii au început verificările pentru a stabili cum s-a produs incidentul și pentru a identifica persoana care se afla la volan. La fața locului au fost solicitați și pompierii, alături de reprezentanții Distrigaz.

Accident în Brăila. O mașină a lovit un imobil și o țeavă de gaze

Accidentul s-a produs miercuri, 11 noiembrie, în jurul orei 20:00, pe Bulevardul Dorobanților, la intersecția cu strada Dianei. Polițiștii au fost alertați după ce un autoturism ar fi intrat în coliziune cu un imobil. Ajunși la fața locului, oamenii legii au constatat că mașina ar fi lovit mai întâi un autoturism parcat, după care ar fi provocat distrugeri clădirii și unei țevi de gaze.

IPJ Brăila:

Astăzi, 11 noiembrie, în jurul orei 20:00, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la faptul că pe Bulevardul Dorobanţilor, la intersecţia cu strada Dianei, un autovehicul ar fi lovit un imobil.

Șoferul a dispărut de la locul accidentului. Polițiștii îl caută

Când echipajele de poliție au ajuns la locul accidentului, persoana care se afla la volan nu a fost identificată. În urma primelor verificări, polițiștii au stabilit că șoferul ar fi pierdut controlul autoturismului, provocând coliziunea cu mașina parcată și distrugerile produse imobilului și conductei de gaze. Pentru gestionarea situației au intervenit pompierii din cadrul ISU Dunărea Brăila, dar și reprezentanții companiei Distrigaz.

IPJ Brăila:

La faţa locului, nu a fost identificat şoferul autoturismului implicat în evenimentul rutier. În aceste momente, la faţa locului intervin pompierii din cadrul I.S.U. Dunărea Brăila şi reprezentanţii Distrigaz.

Polițiștii continuă verificările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul și pentru a identifica persoanele implicate. Deocamdată, șoferul autoturismului care a provocat distrugerile este căutat de oamenii legii.

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