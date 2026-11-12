Un bărbat de 50 de ani a fost găsit mort pe marginea drumului, cu răni grave la cap, în Botoșani. Poliția a demarat o anchetă

Descoperire tulburătoare în localitatea Bucecea, din județul Botoșani. Un bărbat de 50 de ani a fost găsit fără viață la marginea unui drum, cu răni grave la nivelul capului și urme de sânge pe față. Cadrele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Polițiștii au început cercetările pentru a stabili dacă victima a fost lovită de o mașină, al cărei șofer a fugit, sau dacă bărbatul a murit în urma unei agresiuni.
Bărbat găsit mort lângă un gard, în Bucecea. Medicii nu l-au mai putut salva
Victima, identificată cu inițialele C.F., a fost descoperită pe un spațiu verde de la marginea șoselei, în apropierea gardului unei gospodării. Bărbatul era întins pe spate, printre frunzele uscate, iar persoanele care l-au găsit au alertat autoritățile. La fața locului a fost trimis un echipaj de ambulanță, însă, la sosirea cadrelor medicale, bărbatul nu mai prezenta semne vitale. Acesta intrase deja în rigiditate cadaverică, semn că decesul survenise cu mai mult timp înainte ca trupul său să fie descoperit.
Medicii au constatat decesul, fără a mai putea efectua manevre de resuscitare. În urma primelor examinări, s-a stabilit că bărbatul prezenta leziuni grave la nivelul capului și al feței, precum și un traumatism cranio-cerebral sever. Împrejurările în care acesta a suferit rănile nu sunt însă cunoscute, iar anchetatorii încearcă să afle ce s-a întâmplat înainte ca victima să fie găsită la marginea drumului, conform presa locală.
Accident rutier sau agresiune? Cele două ipoteze analizate de polițiști
Criminaliștii și echipele de investigații s-au deplasat la locul descoperirii și au delimitat zona pentru efectuarea cercetărilor. Una dintre ipotezele luate în calcul este că bărbatul ar fi fost lovit de un autovehicul, iar șoferul ar fi părăsit locul accidentului fără să anunțe autoritățile. În paralel, polițiștii verifică și posibilitatea ca victima să fi fost agresată fizic, iar loviturile primite să îi fi provocat moartea. Deocamdată, niciuna dintre cele două variante nu a fost confirmată.
Necropsia va stabili cauza exactă a morții
Trupul neînsuflețit al bărbatului urmează să fie transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Botoșani, unde va fi efectuată necropsia. Rezultatele examinării medico-legale vor stabili cauza exactă a decesului și le vor oferi anchetatorilor informații importante despre natura leziunilor suferite de bărbat. În funcție de aceste rezultate, polițiștii vor putea stabili dacă moartea acestuia a fost provocată de un accident rutier sau dacă rănile au fost cauzate de o agresiune.