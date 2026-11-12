Un bărbat de 50 de ani a fost găsit mort pe marginea drumului, cu răni grave la cap, în Botoșani. Poliția a demarat o anchetă

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 12 nov. 2026, 10:27

Descoperire tulburătoare în localitatea Bucecea, din județul Botoșani. Un bărbat de 50 de ani a fost găsit fără viață la marginea unui drum, cu răni grave la nivelul capului și urme de sânge pe față. Cadrele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Polițiștii au început cercetările pentru a stabili dacă victima a fost lovită de o mașină, al cărei șofer a fugit, sau dacă bărbatul a murit în urma unei agresiuni.

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