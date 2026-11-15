Avioane F-16 trimise de urgență la graniță. Noi alerte de drone în România

Publicat 15 nov. 2026, 15:33 Actualizat 15 nov. 2026, 16:31

O nouă alertă aeriană a fost declanșată duminică după-amiază în România, pe fondul incidentelor repetate cu drone din apropierea graniței cu Ucraina. Locuitorii din nordul și estul județului Tulcea au primit mesaje RO-Alert, prin care au fost avertizați cu privire la posibilitatea pătrunderii unor aparate de zbor fără pilot în spațiul aerian național. Oamenii au fost sfătuiți să se adăpostească și să respecte indicațiile autorităților.

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