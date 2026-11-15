Avioane F-16 trimise de urgență la graniță. Noi alerte de drone în România

O nouă alertă aeriană a fost declanșată duminică după-amiază în România, pe fondul incidentelor repetate cu drone din apropierea graniței cu Ucraina. Locuitorii din nordul și estul județului Tulcea au primit mesaje RO-Alert, prin care au fost avertizați cu privire la posibilitatea pătrunderii unor aparate de zbor fără pilot în spațiul aerian național. Oamenii au fost sfătuiți să se adăpostească și să respecte indicațiile autorităților.
UPDATE - "În cursul amiezii de astăzi, 15 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat o ţintă aeriană la aproximativ 20 de kilometri nord-est de Valkove, Ucraina. Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Feteşti", a transmis Ministerul Apărării.
Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din zona nord şi est a judeţului Tulcea, iar la ora 15:02 a fost transmis un mesaj RO-Alert.
Alerta a fost emisă la ora 15:02, într-un context de securitate tot mai tensionat în zona Mării Negre. Autoritățile monitorizează permanent situația, după ce în ultimele ore au fost raportate mai multe incidente care au implicat drone și nave comerciale în apropierea gurilor Dunării.
A treia navă comercială, lovită de o dronă în apropierea gurilor Dunării
Situația de securitate din regiune s-a deteriorat după ce o nouă navă comercială a fost lovită de o dronă în noaptea de sâmbătă spre duminică, în apropierea gurilor Dunării.
Potrivit Ministerului Apărării Naționale, impactul a provocat un incendiu la bordul navei, însă membrii echipajului au reușit să stingă flăcările. Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime.
Acesta este al treilea incident de acest fel raportat într-un interval scurt. Sâmbătă seară, alte două nave comerciale au fost implicate în situații similare, ceea ce a amplificat îngrijorările privind siguranța navigației în zona Mării Negre.
România cere sprijinul aliaților NATO pentru apărarea împotriva dronelor
Incidentele din apropierea graniței au determinat autoritățile române să solicite o implicare mai consistentă a partenerilor NATO pentru consolidarea securității regionale.
Ministrul Apărării, Radu Oprea, a anunțat că situația din Marea Neagră va fi discutată cu omologii săi la Bruxelles. Oficialul a subliniat că România are nevoie de sprijinul aliaților, inclusiv prin misiuni de supraveghere aeriană și echipamente specializate pentru combaterea dronelor.
Acesta a insistat asupra importanței unei cooperări mai strânse pentru monitorizarea amenințărilor și protejarea teritoriului național.
Premierul Luca Niculescu: Incidentele reprezintă încălcări ale dreptului internațional
La rândul său, premierul Luca Niculescu a condamnat incidentele produse în regiunea Mării Negre, subliniind că acestea sunt consecințe ale războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.
Șeful Guvernului a atras atenția că astfel de evenimente sunt inacceptabile și afectează securitatea întregii regiuni.
Acesta a transmis că România va continua să colaboreze cu partenerii săi pentru întărirea măsurilor de apărare și protejarea spațiului aerian și maritim.
Autoritățile continuă să urmărească evoluția situației și le recomandă locuitorilor din zonele vizate să trateze cu seriozitate mesajele de avertizare și să respecte instrucțiunile transmise de instituțiile competente.