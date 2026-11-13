Incident chimic la Chimcomplex Râmnicu Vâlcea: șase persoane au ajuns la spital după scăpări de clor

Publicat 13 nov. 2026, 21:40 Actualizat 13 nov. 2026, 21:41

Alertă, vineri, pe platforma industrială Chimcomplex din Râmnicu Vâlcea, după ce o cantitate de clor a fost eliberată accidental în atmosferă. Șase persoane au avut nevoie de evaluare medicală, după ce au prezentat simptome asociate expunerii la substanța toxică. Cinci dintre acestea au rămas internate în spital, iar una se află la Terapie Intensivă.

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