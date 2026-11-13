Incident chimic la Chimcomplex Râmnicu Vâlcea: șase persoane au ajuns la spital după scăpări de clor

Alertă, vineri, pe platforma industrială Chimcomplex din Râmnicu Vâlcea, după ce o cantitate de clor a fost eliberată accidental în atmosferă. Șase persoane au avut nevoie de evaluare medicală, după ce au prezentat simptome asociate expunerii la substanța toxică. Cinci dintre acestea au rămas internate în spital, iar una se află la Terapie Intensivă.
Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea, patru dintre pacienți au fost preluați de echipajele medicale de la fața locului, în timp ce alte două persoane s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe prin mijloace proprii.
Cinci persoane au rămas internate. Un pacient, transferat la ATI
În urma evaluărilor efectuate de medici, unul dintre cei șase pacienți a fost externat. Patru persoane au fost internate în Secția de Medicină Internă, iar o alta a fost preluată de medicii din Secția de Anestezie și Terapie Intensivă.
Reprezentanții ISU Vâlcea au precizat că toate cele cinci persoane spitalizate sunt stabile atât din punct de vedere respirator, cât și hemodinamic.
Inițial, autoritățile anunțaseră că cinci persoane au ajuns la spital, însă bilanțul a fost actualizat ulterior la șase pacienți.
Concentrația de clor a ajuns la zero în zona platformei industriale
După incident, echipele specializate CBRN au efectuat măsurători pentru a verifica nivelul substanței periculoase în aer. Primele determinări au indicat o concentrație de aproximativ 10 ppm, însă valorile au scăzut ulterior.
Potrivit ultimelor verificări comunicate de ISU Vâlcea, concentrația de clor în atmosferă a ajuns la 0 ppm, atât în interiorul platformei industriale, cât și în zonele din apropierea acesteia.
Cum s-a produs incidentul de la Chimcomplex
Reprezentanții companiei Chimcomplex au explicat că evenimentul s-a produs vineri, 13 noiembrie, la ora 7:49, după oprirea accidentală a unui compresor de clor. Defecțiunea a determinat oprirea în lanț a instalațiilor conectate la acesta și a afectat fluxul tehnologic din etapa de neutralizare.
În această etapă s-a produs evacuarea accidentală în atmosferă a unei cantități estimate de aproximativ 15,5 kilograme de clor.
Compania a transmis că situația a fost gestionată prin aplicarea procedurilor de siguranță și că instalațiile au fost oprite în condiții controlate.
Platforma Chimcomplex a fost evacuată. Autoritățile au activat planul de cod galben
La ora 8:00 a fost convocat Comitetul pentru Situații de Urgență, care a decis activarea planului de intervenție pentru cod galben. Potrivit explicațiilor oferite de companie, măsura de precauție a fost luată și din cauza ceții, care putea îngreuna dispersia vaporilor în atmosferă.
Serviciile de ambulanță și pompierii au fost alertați la ora 8:05 și au ajuns la platformă aproximativ 15 minute mai târziu. În paralel, echipele de intervenție ale companiei au început evacuarea angajaților aflați la muncă.
La ora 8:35, platforma industrială fusese evacuată complet, conform procedurilor interne.
Angajații care au acuzat probleme respiratorii au primit primul ajutor
Potrivit informațiilor transmise inițial de Chimcomplex, cinci salariați au acuzat simptome precum iritații și tuse, fiind transportați la spital. Compania a precizat că aceștia erau conștienți și că primele evaluări au indicat forme ușoare de intoxicare.
Ulterior, autoritățile au actualizat bilanțul persoanelor care au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe la șase.
Reprezentanții Chimcomplex au mai transmis că au fost alertate departamentele de sprijin din județ și instituțiile implicate în gestionarea unor astfel de situații, inclusiv Primăria Mihăilești.
În prezent, conform ultimelor informații comunicate de ISU Vâlcea, măsurătorile nu mai indică prezența clorului în atmosferă în zona verificată, iar cele cinci persoane internate sunt stabile.