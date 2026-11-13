Concedieri la STB în 2027. Remus Borza vrea 7.000 de angajați în trei ani

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 13 nov. 2026, 18:28

Societatea de Transport București (STB), aflată în insolvență, va trece printr-o nouă etapă de restructurare la începutul anului 2027. Administratorul judiciar Remus Borza a anunțat că vor urma noi reduceri de personal, cu accent pe funcțiile de conducere. Obiectivul este ca, în următorii trei ani, compania să ajungă la aproximativ 7.000 de angajați.

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