Concedieri la STB în 2027. Remus Borza vrea 7.000 de angajați în trei ani

Societatea de Transport București (STB), aflată în insolvență, va trece printr-o nouă etapă de restructurare la începutul anului 2027. Administratorul judiciar Remus Borza a anunțat că vor urma noi reduceri de personal, cu accent pe funcțiile de conducere. Obiectivul este ca, în următorii trei ani, compania să ajungă la aproximativ 7.000 de angajați.
Anunțul a fost făcut vineri, 13 noiembrie, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Primăria Capitalei. Borza a precizat că restructurarea începută în această toamnă reprezintă doar prima etapă a reorganizării societății, iar următoarele măsuri ar putea fi aplicate în ianuarie-februarie 2027.
Noi concedieri la STB în ianuarie-februarie 2027
Administratorul judiciar a explicat că, în prima etapă, au fost eliminate 44 de funcții de conducere dintr-un total de 163. În urma acestei măsuri, au rămas 119 posturi de conducere.
Borza a anunțat că numărul acestora ar urma să fie redus din nou la începutul anului viitor, când intenționează să înjumătățească structurile de conducere rămase.
„Am desființat 44 de funcții de conducere din 163, deci au mai rămas 119. Asta e doar prima etapă, primul val. O să mai urmeze o etapă de restructurare, probabil în ianuarie, februarie, când vom înjumătăți numărul boierilor, al directorilor și sigur că am desființat tot compartimentul consilierilor generali”, a declarat Remus Borza.
STB ar urma să ajungă la 7.000 de angajați în trei ani
Planul de reorganizare nu se va opri la disponibilizările anunțate în această lună. Potrivit administratorului judiciar, compania va continua să reducă personalul în următorii trei ani, până la un efectiv de aproximativ 7.000 de salariați.
Acesta consideră că societatea are nevoie de o structură mai eficientă, adaptată activității și resurselor financiare disponibile. Reducerea cheltuielilor cu personalul este una dintre măsurile pe care administratorii judiciari le consideră necesare pentru redresarea companiei.
Aproape 800 de angajați au primit deja preavize
Primul val important de concedieri a fost anunțat pe 11 noiembrie, când STB a emis 796 de preavize de concediere. După încheierea acestei etape, compania ar urma să aibă 8.428 de posturi.
Disponibilizările vizează atât personalul auxiliar, cât și anumite categorii de angajați din activitatea de transport și întreținere.
Au fost emise și 120 de preavize pentru conducători de autobuze și troleibuze, respectiv 50 pentru vatmani. Reprezentantul administratorului judiciar a susținut că reducerea acestor posturi nu va afecta programul de transport.
Datorii de peste trei miliarde de lei și pierderi de sute de milioane
Restructurarea are loc în contextul unei situații financiare dificile. Potrivit datelor prezentate de administratorii judiciari, STB înregistra datorii de peste trei miliarde de lei și pierderi de 765 de milioane de lei în primele zece luni din 2026.
Societatea de Transport București a intrat în insolvență în septembrie 2026, printr-o decizie a Tribunalului București. Procedura urmărește reorganizarea companiei și plata datoriilor, astfel încât serviciul public de transport din Capitală să poată continua.