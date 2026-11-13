Vremea face prăpăd în țară! Copaci doborâți peste mașini, drumuri blocate și acoperișuri avariate

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 13 nov. 2026, 10:45

Vremea face prăpăd în mai multe zone din România. Vântul puternic a doborât copaci peste mașini și pe șosele, a desprins bucăți de acoperiș și a provocat probleme la rețelele electrice și de comunicații. Pompierii au fost mobilizați în Brașov și Timiș, unde cel puțin zece autoturisme au fost avariate în urma rafalelor. În județul Cluj a fost emis vineri dimineață cod roșu de vânt, iar autoritățile au transmis un mesaj RO-ALERT. Meteorologii avertizează că vremea severă continuă, iar în următoarele ore sunt așteptate ploi abundente, ninsori și o răcire accentuată a vremii.

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