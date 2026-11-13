Vremea face prăpăd în țară! Copaci doborâți peste mașini, drumuri blocate și acoperișuri avariate
Copac doborât în Brașov/ Sursa foto: Radiobrasovfm.ro
Vremea face prăpăd în mai multe zone din România. Vântul puternic a doborât copaci peste mașini și pe șosele, a desprins bucăți de acoperiș și a provocat probleme la rețelele electrice și de comunicații. Pompierii au fost mobilizați în Brașov și Timiș, unde cel puțin zece autoturisme au fost avariate în urma rafalelor. În județul Cluj a fost emis vineri dimineață cod roșu de vânt, iar autoritățile au transmis un mesaj RO-ALERT. Meteorologii avertizează că vremea severă continuă, iar în următoarele ore sunt așteptate ploi abundente, ninsori și o răcire accentuată a vremii.
Vântul puternic a făcut ravagii în Brașov. Un copac a căzut peste trei mașini, lângă o școală
Vântul puternic care a lovit municipiul Brașov vineri dimineață, 13 noiembrie, a provocat pagube materiale și a mobilizat echipajele de intervenție. Pompierii brașoveni au fost solicitați să intervină în două situații, după ce rafalele au doborât un copac și au desprins o bucată de tablă de pe acoperișul unei clădiri. Din fericire, niciunul dintre cele două incidente nu s-a soldat cu victime, însă trei autoturisme au fost avariate.
Primul incident a avut loc pe Bulevardul Victoriei, în apropierea Școlii nr. 19, unde un copac s-a prăbușit peste trei autoturisme. La fața locului au fost trimise o autospecială de intervenție și un echipaj SMURD. O altă intervenție a pompierilor a avut loc pe strada Ștefan Octavian Iosif, după ce vântul a smuls o bucată de tablă de pe acoperișul unui imobil. Salvatorii au fost solicitați să îndepărteze elementul de construcție, pentru a elimina pericolul pentru persoanele care tranzitau zona.
Sursa foto: Transilvania365.ro
Brașovul se află sub avertizări cod galben și cod portocaliu de vânt puternic, valabile până vineri seară, la ora 21:00. Salvatorii montani avertizează că situația este deosebit de periculoasă la altitudini mari, unde rafalele pot ajunge la 140 km/h. Turiștii sunt sfătuiți să amâne drumețiile și ascensiunile planificate și să evite crestele montane, versanții abrupți și zonele alpine expuse, unde deplasarea poate deveni extrem de dificilă în aceste condiții.
Șapte mașini avariate în Timișoara. Copacii doborâți de vânt au blocat circulația pe mai multe drumuri
Pagube importante au fost înregistrate și în județul Timiș, unde vântul a suflat cu putere în ultimele ore. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Timiș, în intervalul 12 noiembrie, ora 10:00, și 13 noiembrie, ora 10:00, au fost înregistrate opt solicitări pentru intervenția pompierilor. În această perioadă, județul s-a aflat sub atenționare cod galben de intensificări ale vântului.
Una dintre zonele afectate a fost drumul județean DJ 592, între localitățile Buziaș și Sinersig, unde trei copaci au fost doborâți de rafale și au ajuns pe carosabil, împiedicând desfășurarea normală a circulației. Pompierii au intervenit pentru degajarea drumului. Alți trei copaci au căzut pe carosabil în municipiul Timișoara, iar unul în localitatea Lovrin. În unele dintre aceste situații, crengile arborilor au ajuns și peste cablurile electrice.
Sursa foto: Sursadevest.ro
Cele mai importante pagube materiale din județ au fost înregistrate în Timișoara, unde trei copaci s-au prăbușit peste autoturisme. În total, șapte mașini au fost avariate, însă nicio persoană nu a fost rănită. Pompierii au intervenit pentru îndepărtarea copacilor căzuți și eliberarea zonelor afectate.
Vântul puternic a provocat probleme și în municipiul Lugoj, unde au fost semnalate deranjamente la serviciile de telefonie fixă și internet. Companiile furnizoare au anunțat că lucrează pentru remedierea avariilor și restabilirea serviciilor. Autoritățile le recomandă locuitorilor din județ să evite deplasarea sau staționarea în apropierea copacilor, stâlpilor și clădirilor de pe care se pot desprinde elemente de construcție.
Cod roșu de vânt în Cluj. Autoritățile au emis RO-ALERT pentru rafale de peste 150 km/h
Situația a fost deosebit de periculoasă vineri dimineață în județul Cluj, unde meteorologii au emis o avertizare cod roșu de vânt puternic, valabilă în zona montană, la altitudini de peste 1.800 de metri. Avertizarea a fost în vigoare în intervalul 07:20 - 10:00, iar meteorologii au anunțat intensificări puternice și susținute ale vântului, cu viteze la rafală de peste 140-150 km/h.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cluj a transmis un mesaj RO-ALERT pentru avertizarea populației din zona vizată. Potrivit reprezentanților instituției, până la momentul comunicării informațiilor nu fuseseră primite solicitări de intervenție din partea cetățenilor.
Județul Cluj se numără și printre zonele pentru care hidrologii au emis avertizări privind riscul producerii unor viituri, în contextul cantităților importante de precipitații din vestul și centrul țării. Codul portocaliu hidrologic, emis până vineri, la ora 12:00, a vizat cursuri de apă din județele Cluj, Bihor, Arad, Hunedoara și Alba. Alte avertizări cod galben de viituri și posibile inundații locale sunt valabile până sâmbătă, 14 noiembrie, la ora 12:00.
Vremea rea continuă în România. Urmează rafale de 140 km/h, ploi abundente și ninsori
Administrația Națională de Meteorologie a actualizat vineri dimineață avertizările de vreme severă. Până la ora 21:00, zona montană se află sub cod portocaliu de vânt puternic. Meteorologii anunță rafale de 90-120 km/h, care la altitudini mari vor ajunge la 120-140 km/h.
În același interval, este în vigoare un cod galben de intensificări ale vântului în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nord-estul și estul Munteniei, precum și în sud-vestul Olteniei. În aceste regiuni, rafalele vor avea viteze de 50-75 km/h. Vântul se va intensifica treptat în întreaga țară, iar ploile vor continua în vest, nord-vest și centru, urmând să ajungă în cursul nopții și în regiunile sudice.
O atenționare cod galben de ploi însemnate cantitativ este valabilă până vineri, la ora 21:00, în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și nordul Carpaților Orientali. Cantitățile de apă vor ajunge la 20-30 de litri pe metru pătrat și, izolat, vor depăși 35-45 de litri pe metru pătrat. O nouă atenționare de ploi abundente va intra în vigoare sâmbătă, la ora 01:00, în cea mai mare parte a Munteniei, și va fi valabilă până la ora 11:00.
În noaptea de vineri spre sâmbătă, vremea se va schimba radical. Lapovița și ninsoarea vor predomina mai întâi în nordul Carpaților Orientali, apoi și în restul zonei montane, unde se va depune un strat de zăpadă de 5-10 centimetri. În a doua parte a nopții, precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare vor ajunge și în estul și sud-estul Transilvaniei, unde este posibilă depunerea unui strat de zăpadă.
Temperaturile scad brusc. Meteorologii anunță ger de -10 grade
După episodul de vânt puternic și precipitații abundente, temperaturile vor scădea accentuat. Sâmbătă, 14 noiembrie, maximele se vor situa, în general, între 6 și 11 grade Celsius. Frigul se va accentua în noaptea de sâmbătă spre duminică, atunci când temperaturile minime vor coborî sub pragul înghețului în cea mai mare parte a țării. Cele mai scăzute valori sunt prognozate în estul Transilvaniei, unde, în dimineața zilei de duminică, 15 noiembrie, meteorologii anunță temperaturi de aproximativ -10 grade Celsius. Informarea meteorologică privind ploile, vântul puternic, ninsorile și răcirea accentuată a vremii este valabilă până duminică, la ora 10:00.
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