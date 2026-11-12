Poluarea din București depășește de patru ori valorile recomandate de OMS. Ce măsuri sunt propuse

Publicat 12 nov. 2026, 17:44 Actualizat 12 nov. 2026, 17:49

Bucureștiul se confruntă cu o problemă gravă de calitate a aerului, iar autoritățile Capitalei avertizează că situația nu mai poate fi ignorată. Potrivit Primăriei Municipiului București, nivelurile de poluare depășesc de până la patru ori valorile recomandate de Organizația Mondială a Sănătății. Primarul general Ciprian Ciucu a anunțat că municipalitatea pregătește măsuri care ar putea schimba inclusiv regulile de circulație pentru sute de mii de șoferi.

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