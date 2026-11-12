Poluarea din București depășește de patru ori valorile recomandate de OMS. Ce măsuri sunt propuse

Bucureștiul se confruntă cu o problemă gravă de calitate a aerului, iar autoritățile Capitalei avertizează că situația nu mai poate fi ignorată. Potrivit Primăriei Municipiului București, nivelurile de poluare depășesc de până la patru ori valorile recomandate de Organizația Mondială a Sănătății. Primarul general Ciprian Ciucu a anunțat că municipalitatea pregătește măsuri care ar putea schimba inclusiv regulile de circulație pentru sute de mii de șoferi.
Bucureștiul, printre cele mai poluate capitale europene
Avertismentul a fost transmis de Primăria Capitalei, în urma unor discuții cu reprezentanți ai autorităților de mediu, ai sistemului de sănătate și ai societății civile. Municipalitatea a invocat studii de mediu și un raport al Organizației Mondiale a Sănătății pentru a atrage atenția asupra nivelului ridicat al poluării.
Potrivit instituției, România se află în procedură de infringement din cauza poluării din Capitală, iar Curtea de Justiție a Uniunii Europene a condamnat țara noastră încă din 2020 pentru depășirea valorilor-limită privind calitatea aerului.
Traficul și încălzirea locuințelor, principalele surse de poluare
Primăria Capitalei indică două surse majore ale poluării: traficul rutier și încălzirea locuințelor cu combustibili solizi, precum lemnul și cărbunele.
În București și Ilfov sunt înmatriculate peste 2,8 milioane de autovehicule, dintre care aproape 1,3 milioane sunt considerate vechi și poluante. În paralel, datele Institutului Național de Statistică arată că 18.593 de case din Capitală folosesc încă lemne sau cărbune pentru încălzire.
Mașinile vechi ar putea fi restricționate începând din 2027
Una dintre măsurile propuse de municipalitate vizează introducerea unor Zone cu Nivel Scăzut de Emisii. Restricțiile ar urma să înceapă la 1 noiembrie 2027, când accesul mașinilor Non-Euro ar putea fi limitat în zona centrală a Bucureștiului.
Sunt vizate aproximativ 80.500 de autoturisme fabricate înainte de 1991. Ulterior, până în 2032, măsurile ar urma să fie extinse treptat și asupra vehiculelor Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 și Euro 5.
A doua direcție vizează înlocuirea sistemelor de încălzire pe lemne și cărbune. Primăria propune un program de finanțare derulat împreună cu Guvernul și administrațiile sectoarelor, până în 2030, pentru sprijinirea proprietarilor care vor să treacă la sisteme de încălzire mai puțin poluante.
Măsurile trebuie aprobate de Consiliul General
Propunerile municipalității nu sunt încă reguli în vigoare. Acestea urmează să fie publicate în transparență decizională, dezbătute și apoi transformate în proiecte de hotărâre care vor fi supuse votului Consiliului General al Municipiului București.
Până atunci, autoritățile avertizează că reducerea poluării rămâne o problemă urgentă, cu efecte directe asupra sănătății locuitorilor Capitalei.