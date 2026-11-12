Mașinile Non-Euro și Euro 1 ar putea fi interzise în București din 2027. Ce alte restricții sunt pregătite

Scris de Iulian Budusan Publicat: 12 nov. 2026, 15:56

Primăria Capitalei propune un set de măsuri pentru reducerea poluării în București, cu aplicare până în 2030. Printre cele mai importante se numără restricționarea accesului mașinilor Non-Euro și Euro 1 în centrul orașului din noiembrie 2027, extinderea treptată a interdicțiilor pentru alte categorii de vehicule și modernizarea sistemelor de încălzire pentru 15.000 de locuințe.

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