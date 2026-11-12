Mașinile Non-Euro și Euro 1 ar putea fi interzise în București din 2027. Ce alte restricții sunt pregătite

Primăria Capitalei propune un set de măsuri pentru reducerea poluării în București, cu aplicare până în 2030. Printre cele mai importante se numără restricționarea accesului mașinilor Non-Euro și Euro 1 în centrul orașului din noiembrie 2027, extinderea treptată a interdicțiilor pentru alte categorii de vehicule și modernizarea sistemelor de încălzire pentru 15.000 de locuințe.
Poluarea din București reprezintă o problemă majoră pentru sănătatea locuitorilor, nivelurile înregistrate fiind, potrivit informațiilor prezentate de Primăria Capitalei, de până la patru ori peste valorile maxime admise. Pentru reducerea poluării, municipalitatea a lansat în consultare publică două documente strategice: Planul Integrat de Calitate a Aerului (PICA) și Planul de Menținere a Calității Aerului (PMCA), pentru perioada 2026-2030.
Cele două planuri identifică principalele surse de poluare și propun o serie de măsuri menite să îmbunătățească semnificativ calitatea aerului din Capitală.
Traficul rutier și încălzirea locuințelor, principalele surse de poluare din București
Potrivit analizei incluse în Planul Integrat de Calitate a Aerului, două categorii de activități contribuie în mod semnificativ la poluarea din București:
Traficul rutier: aproximativ 1,3 milioane dintre cele 2,8 milioane de mașini înregistrate în București și Ilfov sunt vehicule vechi și poluante.
Încălzirea rezidențială: utilizarea combustibililor solizi, precum lemnul și cărbunele, contribuie la emisiile poluante.
Autoritățile consideră că reducerea emisiilor provenite din aceste două surse este esențială pentru îmbunătățirea calității aerului.
Mașinile vechi ar putea fi restricționate în București începând din 2027
Una dintre cele mai importante măsuri propuse este introducerea zonelor cu nivel scăzut de emisii (ZNSE).
Planul prevede eliminarea progresivă a accesului mașinilor poluante în anumite zone ale Capitalei, începând cu centrul orașului și continuând ulterior la nivelul întregului București.
Conform calendarului propus:
De la 1 noiembrie 2027 ar urma să fie restricționate mașinile Non-Euro și Euro 1 în zona centrală.
Până în 2030, restricțiile ar urma să fie extinse și la vehiculele Euro 2, Euro 3, Euro 4 și Euro 5.
Aceste măsuri fac parte din strategia municipalității de reducere a emisiilor generate de transportul rutier.
15.000 de locuințe ar putea beneficia de sisteme de încălzire mai puțin poluante
O altă măsură importantă este programul propus „AER 2030 ACASĂ”, prin care Primăria Capitalei urmărește înlocuirea treptată a sistemelor de încălzire bazate pe lemne și cărbune.
Programul vizează aproximativ 15.000 de locuințe, dintr-un total de aproape 18.600 de case identificate ca fiind relevante pentru această intervenție.
Proprietarii ar urma să beneficieze de finanțare din partea Primăriei Capitalei, a Guvernului și a primăriilor de sector pentru conectarea la sisteme de încălzire considerate mai puțin poluante.
Transport public electric și mai multe piste pentru biciclete
Planurile pentru perioada 2026-2030 includ și măsuri pentru dezvoltarea transportului sustenabil.
Printre acestea se numără:
Înnoirea flotei de transport public cu autobuze electrice și troleibuze cu autonomie.
Extinderea benzilor dedicate transportului public.
Crearea de trasee pietonale și piste pentru biciclete în zona centrală.
Reabilitarea sistemului de termoficare.
Înnoirea parcului auto prin programe de finanțare.
Scopul acestor intervenții este reducerea dependenței de transportul individual și diminuarea emisiilor poluante.
Bucureștenii pot trimite propuneri până în noiembrie și decembrie 2026
Planul Integrat de Calitate a Aerului (PICA) și Planul de Menținere a Calității Aerului (PMCA) au fost lansate în consultare publică.
Cetățenii, organizațiile și alte persoane interesate pot transmite propuneri, observații și întrebări în scris, la sediul Primăriei Capitalei sau prin e-mail, la adresa plancalitateaer@pmb.ro.
Termenele-limită pentru transmiterea observațiilor sunt:
După încheierea perioadelor de consultare publică, cele două documente vor fi supuse votului Consiliului General al Municipiului București.