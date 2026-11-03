Vreme extremă în Constanța! Pompierii au intervenit după ce vântul a doborât copaci, iar gospodăriile au fost inundate. Mai multe localități, sub cod roșu

Publicat 3 nov. 2026, 09:43 Actualizat 3 nov. 2026, 09:46

Mobilizare a echipajelor de intervenție în județul Constanța, după ce fenomenele meteorologice severe au provocat pagube în mai multe localități. Pompierii au fost solicitați să îndepărteze copaci prăbușiți din cauza vântului puternic și să evacueze apa acumulată în gospodării, curți și garaje. Situația a fost deosebit de dificilă în sudul județului, unde mai multe localități au intrat sub avertizare cod roșu de precipitații.

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