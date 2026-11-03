Vreme extremă în Constanța! Pompierii au intervenit după ce vântul a doborât copaci, iar gospodăriile au fost inundate. Mai multe localități, sub cod roșu

Mobilizare a echipajelor de intervenție în județul Constanța, după ce fenomenele meteorologice severe au provocat pagube în mai multe localități. Pompierii au fost solicitați să îndepărteze copaci prăbușiți din cauza vântului puternic și să evacueze apa acumulată în gospodării, curți și garaje. Situația a fost deosebit de dificilă în sudul județului, unde mai multe localități au intrat sub avertizare cod roșu de precipitații.
Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, în intervalul 2 noiembrie, ora 10:00 - 3 noiembrie, ora 06:00, salvatorii au avut 12 misiuni generate de efectele vremii nefavorabile.
O parte dintre solicitări au vizat arbori căzuți pe carosabil sau în alte zone, în timp ce alte echipaje au fost trimise pentru evacuarea apei din gospodăriile afectate de acumulările de precipitații.
Copaci doborâți de vânt în mai multe localități din Constanța
Vântul puternic a provocat probleme în mai multe zone ale județului. Cele mai multe intervenții pentru îndepărtarea arborilor au avut loc în municipiul Constanța, unde pompierii au acționat pentru tăierea și îndepărtarea a trei copaci căzuți.
Alte intervenții similare au fost necesare în Costinești, unde au fost îndepărtați doi arbori, precum și în Amzacea, Mircea Vodă și Cobadin, unde echipele de salvare au intervenit pentru câte un copac prăbușit.
În municipiul Constanța, pentru gestionarea situațiilor provocate de căderea unui alt copac și a unui stâlp, au intervenit și reprezentanții Primăriei.
Gospodării inundate în Ciocârlia de Sus, Tuzla și Mangalia
Ploile abundente au provocat acumulări importante de apă și în gospodăriile localnicilor. Pompierii au fost chemați să intervină în mai multe zone pentru evacuarea apei care a pătruns în curți, garaje și alte spații.
În Ciocârlia de Sus, salvatorii au scos apa dintr-o gospodărie, în timp ce în Tuzla intervenția a vizat o curte inundată.
Probleme au fost raportate și în Mangalia, unde pompierii au evacuat apa dintr-o curte și dintr-un garaj.
Pe lângă echipajele ISU, și reprezentanții Regiei Autonome Județene de Apă Constanța au acționat în teren, reușind să evacueze apa acumulată în alte trei curți.
RO-Alert pentru locuitorii din sudul județului Constanța
Situația meteorologică a impus și transmiterea unor avertizări de urgență către populație. Marți dimineață, la ora 05:10, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din 23 August, Mangalia și Limanu.
Oamenii au fost informați că localitățile lor se aflau sub avertizare cod roșu de precipitații și au fost îndemnați să manifeste prudență.
Județul Constanța s-a aflat în ultimele ore sub mai multe avertizări meteorologice de vreme severă, iar efectele ploilor și ale vântului puternic au necesitat intervenția repetată a echipajelor de salvare.
Autoritățile au continuat să monitorizeze situația din teren, în condițiile în care fenomenele meteorologice nefavorabile au afectat mai multe comunități din județ.