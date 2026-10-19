S-au găsit vinovații pentru încălzirea planetei. Vacile au fost detronate de pinguinii din Antarctica, acuzați că eliberează milioane de tone de gaz

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 19 oct. 2026, 18:36

Coloniile de pinguini din Antarctica ar putea contribui semnificativ la emisiile naturale de metan, un gaz cu efect de seră care încălzește planeta mai puternic decât dioxidul de carbon pe aceeași perioadă de referință.

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