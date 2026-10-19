S-au găsit vinovații pentru încălzirea planetei. Vacile au fost detronate de pinguinii din Antarctica, acuzați că eliberează milioane de tone de gaz
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Coloniile de pinguini din Antarctica ar putea contribui semnificativ la emisiile naturale de metan, un gaz cu efect de seră care încălzește planeta mai puternic decât dioxidul de carbon pe aceeași perioadă de referință.
Un studiu realizat de cercetători spanioli arată că descompunerea excrementelor acumulate în coloniile acestor păsări generează emisii intense, care nu fuseseră măsurate și evaluate până acum la această scară.
Cercetarea a fost realizată de specialiști ai Institutului de Științe Marine din Andaluzia (ICMAN-CSIC), în colaborare cu Universitatea din Granada, și a fost publicată în revista științifică npj Climate and Atmospheric Science. Echipa a analizat pinguinii cu bandă neagră pe bărbie (Pygoscelis antarcticus), o specie care formează colonii numeroase în regiunea antarctică.
Metanul este urmărit îndeaproape în cercetările climatice din cauza capacității sale de a reține căldura în atmosferă. În timp ce studiile s-au concentrat în special pe activități umane precum exploatarea combustibililor fosili, agricultura și gestionarea deșeurilor, noua cercetare evidențiază rolul pe care îl pot avea și aglomerările mari de animale sălbatice.
Cum se formează metanul în coloniile de pinguini
Principalul factor identificat de cercetători este guanoul, denumirea folosită pentru excrementele păsărilor. Acesta se acumulează în zonele în care trăiesc și se reproduc pinguinii, iar descompunerea materiei organice favorizează producerea metanului.
Coloniile pot cuprinde zeci de mii de exemplare. Atunci când deșeurile se adună pe suprafețe restrânse, acestea creează condiții favorabile pentru activitatea microorganismelor care descompun materia organică și eliberează gaze în atmosferă.
„Resturile care se acumulează în aceste colonii de păsări, care pot reuni zeci de mii de indivizi, creează focare de emisii de metan extrem de intense, care până acum nu fuseseră niciodată măsurate sau cuantificate”, a explicat Alejandro Román, cercetător la ICMAN-CSIC și autor principal al studiului.
Cum au măsurat cercetătorii emisiile din Antarctica
Pentru a determina cantitatea de metan produsă, echipa a efectuat măsurători directe în două colonii mari de pinguini cu bandă neagră pe bărbie de pe Insula Deception, din arhipelagul Insulelor Shetland de Sud.
Cercetătorii au folosit și drone echipate cu senzori optici, cu ajutorul cărora au cartografiat suprafețele acoperite de guano și au estimat dimensiunea coloniilor. Combinarea măsurătorilor de gaze cu datele despre suprafața afectată și numărul păsărilor le-a permis să evalueze emisiile asociate acestor acumulări de materie organică.
Potrivit estimării prezentate de Euronews, guanoul pinguinilor ar genera aproximativ 490.000 de tone de metan anual. Cercetătorii au arătat însă că, dacă evaluarea este extinsă la toate suprafețele terestre din Antarctica influențate de prezența acestor păsări, emisiile ar putea ajunge la aproximativ șapte milioane de tone pe an.
Emma Huertas, cercetătoare principală a proiectului DICHOSO, alături de Antonio Tovar, a comparat estimarea extinsă cu alte surse naturale de metan asociate activității animalelor.
„Acestea ar putea ajunge la aproximativ 7 milioane de tone de metan pe an, o cifră de același ordin de mărime ca estimările globale pentru alte surse majore de metan asociate cu activitatea animalelor, cum ar fi termitele”, a declarat cercetătoarea.
Cercetătorii cer includerea emisiilor în inventarele globale
Autorii studiului consideră că metanul produs prin descompunerea guanoului din coloniile de pinguini trebuie luat în calcul în inventarele globale ale gazelor cu efect de seră. Ei atrag atenția că sursele naturale generate de concentrații mari de animale sălbatice au fost mai puțin studiate decât emisiile provenite din activitățile umane.
Echipa subliniază și necesitatea unor cercetări suplimentare pentru a stabili cum ar putea influența schimbările climatice acest fenomen. Modificările de temperatură și de mediu pot afecta atât populațiile de pinguini, cât și microorganismele din sol care produc metan în timpul descompunerii materiei organice.
Rezultatele nu înseamnă că pinguinii au devenit o sursă de poluare comparabilă în toate privințele cu activitățile industriale. Studiul identifică o contribuție naturală care nu fusese cuantificată suficient și arată că evaluarea ciclului metanului în regiunile polare trebuie să țină cont și de ecosistemele dominate de animale sălbatice.
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