Grindină cât o minge de tenis și furtuni violente în Paraguay. Imagini apocaliptice: oamenii au crezut că plouă cu pietre - VIDEO

O furtună violentă, însoțită de grindină de dimensiunea unei mingi de tenis, a provocat panică în capitala Paraguayului, Asuncion. Imagini cu bucăți uriașe de gheață care lovesc autoturismele cu un zgomot asurzitor, ca și cum pietre ar cădea din cer, s-au răspândit rapid pe rețelele sociale și au stârnit numeroase reacții. Fenomenul meteo extrem a avariat zeci de autoturisme, a spart geamuri și a provocat pagube locuințelor, în timp ce ploile torențiale și rafalele puternice de vânt au măturat mai multe regiuni ale țării.
Imagini spectaculoase cu grindina au devenit virale
Imagini distribuite pe rețelele sociale arată străzi inundate, autoturisme cu caroseria grav afectată și fragmente impresionante de grindină căzute în cartiere ale capitalei paraguayene. Fenomenul meteorologic extrem a lovit sâmbătă, 3 octombrie 2026 și s-a extins în mai multe localități, scrie publicația El Tiempo.
Grindina de mari dimensiuni a spart geamurile unor clădiri și a produs avarii semnificative vehiculelor aflate în aer liber. Ploile abundente au fost însoțite de vânt puternic, amplificând efectele furtunii asupra infrastructurii urbane.
Alertă meteo și probleme în rețeaua electrică
Autoritățile meteorologice din Paraguay au emis avertizări pentru fenomene severe, iar compania națională de energie electrică, ANDE, a activat un cod galben pentru a interveni rapid în zonele afectate de penele de curent. Zeci de linii electrice au fost scoase temporar din funcțiune în timpul furtunii.
Specialiștii avertizează că astfel de episoade meteo extreme devin tot mai frecvente în America de Sud, pe fondul instabilității atmosferice accentuate și al temperaturilor ridicate care favorizează dezvoltarea supercelulelor și a furtunilor severe.