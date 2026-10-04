Grindină cât o minge de tenis și furtuni violente în Paraguay. Imagini apocaliptice: oamenii au crezut că plouă cu pietre - VIDEO

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 4 oct. 2026, 11:35

O furtună violentă, însoțită de grindină de dimensiunea unei mingi de tenis, a provocat panică în capitala Paraguayului, Asuncion. Imagini cu bucăți uriașe de gheață care lovesc autoturismele cu un zgomot asurzitor, ca și cum pietre ar cădea din cer, s-au răspândit rapid pe rețelele sociale și au stârnit numeroase reacții. Fenomenul meteo extrem a avariat zeci de autoturisme, a spart geamuri și a provocat pagube locuințelor, în timp ce ploile torențiale și rafalele puternice de vânt au măturat mai multe regiuni ale țării.

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