Panică în Spania! Un vulcan din Insulele Canare ar putea provoca un megatsunami

Publicat 9 nov. 2026, 19:59 Actualizat 9 nov. 2026, 20:01

Un posibil scenariu geologic readuce în atenție riscurile asociate vulcanului Cumbre Vieja, aflat pe insula La Palma, în arhipelagul Insulelor Canare. O eventuală prăbușire a unei porțiuni uriașe din versantul său în Oceanul Atlantic ar putea declanșa un megatsunami, cu efecte care s-ar putea extinde până pe coasta de est a Americii de Nord. Specialiștii avertizează însă că nu există motive să se creadă că o asemenea catastrofă este iminentă.

Distribuie articolul