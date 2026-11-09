Panică în Spania! Un vulcan din Insulele Canare ar putea provoca un megatsunami

Un posibil scenariu geologic readuce în atenție riscurile asociate vulcanului Cumbre Vieja, aflat pe insula La Palma, în arhipelagul Insulelor Canare. O eventuală prăbușire a unei porțiuni uriașe din versantul său în Oceanul Atlantic ar putea declanșa un megatsunami, cu efecte care s-ar putea extinde până pe coasta de est a Americii de Nord. Specialiștii avertizează însă că nu există motive să se creadă că o asemenea catastrofă este iminentă.
Vulcanul Cumbre Vieja, în centrul unui scenariu cu urmări la scară continentală
Atenția cercetătorilor se îndreaptă către o secțiune masivă de rocă de pe versantul vulcanului Cumbre Vieja, despre care profesorul Bill McGuire susține că se deplasează treptat în direcția oceanului. În eventualitatea în care această porțiune s-ar desprinde și ar cădea în Atlantic, impactul ar putea disloca un volum foarte mare de apă și ar genera valuri de dimensiuni neobișnuite.
Potrivit specialistului, un asemenea fenomen ar putea produce un megatsunami capabil să traverseze Atlanticul de Nord și să ajungă la țărmurile Americii de Nord.
„Pe baza studiilor ample, mă aștept ca această parte a versantului să se prăbușească în cele din urmă în Atlanticul de Nord, declanșând în acest proces un megatsunami”, a explicat profesorul Bill McGuire într-un material publicat în revista BBC Science Focus, potrivit informațiilor apărute în presa internațională.
Valuri de până la 20 de metri și posibilitatea ca tsunamiul să ajungă în America
Amploarea unui astfel de eveniment a fost analizată și cu ajutorul simulărilor computerizate. Unele dintre aceste modele indică posibilitatea ca valurile să atingă în jur de 20 de metri în anumite zone de pe coasta estică a Statelor Unite.
Într-un asemenea scenariu, apa ar putea ajunge la unele comunități de coastă în aproximativ nouă ore de la prăbușirea versantului vulcanic. Valurile generate de un fenomen de această amploare ar putea traversa oceanul cu viteze foarte mari, comparabile cu cele ale unui avion de pasageri.
Cercetările asupra riscului sunt completate de descoperirile geologice din Bahamas. Acolo au fost identificate formațiuni stâncoase de dimensiuni impresionante, despre care oamenii de știință analizează dacă ar fi putut fi transportate de valuri uriașe produse în urma unor prăbușiri vulcanice.
Aceste vestigii reprezintă indicii importante pentru înțelegerea modului în care fenomenele extreme pot influența regiuni aflate la distanțe considerabile de locul în care se produc.
Cât de mare este pericolul și când s-ar putea produce o asemenea catastrofă
Deși consecințele unei eventuale prăbușiri ar putea fi devastatoare, specialiștii subliniază că scenariul nu indică un pericol imediat pentru populație. Nu există o estimare clară privind momentul în care o astfel de desprindere s-ar putea produce.
Profesorul Bill McGuire consideră că evenimentul ar putea avea urmări catastrofale, dar admite că este imposibil de stabilit cu precizie când s-ar putea întâmpla.
„Nu am nicio îndoială că va fi un eveniment cataclismic, dar nu am nicio idee când se va întâmpla. Ar putea trece cu ușurință secole sau chiar milenii până atunci”, a declarat specialistul.
Prin urmare, ipoteza unui megatsunami provocat de vulcanul Cumbre Vieja trebuie privită ca un posibil scenariu geologic pe termen foarte lung, nu ca o alertă privind producerea iminentă a unui dezastru.
Erupția din 2021 a provocat distrugeri importante pe insula La Palma
Vulcanul Cumbre Vieja a demonstrat deja cât de puternice pot fi fenomenele naturale din această regiune. În 2021, o erupție care a durat 85 de zile a provocat pagube considerabile pe insula La Palma.
Lava s-a revărsat peste suprafețe locuite și terenuri agricole, distrugând peste 2.800 de clădiri și afectând infrastructura locală. Locuințe, drumuri, parcuri și plantații au fost acoperite de material vulcanic, iar mii de oameni au fost obligați să-și părăsească gospodăriile și să se refugieze în zone considerate sigure.
În urma erupției, lava a acoperit o suprafață de aproape 12 kilometri pătrați. Evenimentul a rămas unul dintre cele mai importante episoade vulcanice recente din Insulele Canare.
Tsunamiul din 2004, exemplul unei catastrofe cu efecte devastatoare
Forța pe care o poate avea un tsunami a fost demonstrată dramatic în 26 decembrie 2004, când un cutremur cu magnitudinea de 9,1, produs în apropierea Indoneziei, a declanșat valuri uriașe în Oceanul Indian.
Dezastrul a afectat numeroase state, printre care Thailanda, Sri Lanka și India. Bilanțul a depășit 227.000 de morți în 15 țări, iar milioane de persoane au fost afectate de consecințele catastrofei.
În anumite regiuni din Indonezia, înălțimea valurilor a ajuns la aproximativ 51 de metri, iar circa 1,7 milioane de oameni au fost nevoiți să-și abandoneze locuințele.
Tragedia din 2004 rămâne un reper în studiul tsunamiurilor și arată cât de grave pot fi efectele unor asemenea fenomene naturale.