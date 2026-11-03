Tornadă devastatoare în Italia: un restaurant de pe litoral a fost luat de ape în câteva secunde

Un fenomen meteorologic extrem a provocat distrugeri importante într-o stațiune de pe litoralul Italiei. O tornadă violentă a lovit un restaurant din Castellaneta Marina și a smuls acoperișul metalic al clădirii, lăsând în urmă un adevărat dezastru. Întreaga scenă a fost surprinsă de camerele de supraveghere.
Imaginile înregistrate în sudul Italiei arată forța impresionantă a vârtejului, care a lovit construcția fără ca oamenii din zonă să poată interveni. În doar câteva secunde, acoperișul restaurantului a fost smuls de rafalele violente, iar bucăți din structură au fost împrăștiate în împrejurimi.
Incidentul a provocat pagube materiale importante, iar clădirea a fost grav avariată. Fenomenul extrem a făcut parte dintr-un episod de vreme severă care a afectat mai multe localități din sudul Italiei.
Tornada a făcut prăpăd într-un restaurant din Castellaneta Marina
Momentele de groază au avut loc în Castellaneta Marina, o localitate situată în regiunea Puglia, în sudul Italiei. O tornadă a ajuns în zona unei unități de alimentație publică de pe litoral și a distrus o parte importantă a construcției.
Înregistrările camerelor de supraveghere surprind momentul în care vârtejul se apropie de restaurant și lovește violent clădirea. Acoperișul metalic este smuls de vânt, iar structura imobilului este serios afectată.
După trecerea fenomenului meteorologic, zona a rămas acoperită de resturi provenite din construcția distrusă.
Echipele de intervenție au ajuns ulterior la fața locului pentru a securiza perimetrul și pentru a îndepărta materialele rezultate în urma distrugerilor, potrivit informațiilor relatate de Al Jazeera.
Vreme extremă în regiunea Puglia. Locuințe și spații comerciale, inundate
Tornada nu a fost singurul fenomen periculos care a afectat sudul Italiei. Regiunea Puglia s-a confruntat cu un episod sever de vreme rea, caracterizat prin precipitații abundente și rafale puternice de vânt.
Mai multe localități au raportat probleme serioase. Străzi au fost acoperite de apă, copaci au fost doborâți, iar unele drumuri au devenit greu practicabile din cauza noroiului și a resturilor transportate de viituri.
O situație dificilă a fost semnalată și în zona Lesina, unde apa a pătruns în aproximativ zece locuințe și în mai multe spații comerciale.
Pentru limitarea pagubelor, echipele de intervenție au utilizat pompe pentru evacuarea apei acumulate în clădiri și în zonele afectate.
Ciclonul Agneta ajunge și în România. Meteorologii avertizează asupra ploilor abundente
În timp ce sudul Italiei se confruntă cu efectele fenomenelor meteorologice extreme, și România traversează un episod de instabilitate atmosferică.
Ciclonul Agneta, format în zona Mării Mediterane, influențează vremea din țara noastră, aducând precipitații importante și intensificări ale vântului.
Sudul și sud-estul României se numără printre regiunile cele mai expuse, iar județul Constanța se află sub avertizare Cod portocaliu de ploi abundente.
Meteorologii au prognozat acumulări importante de apă, care pot favoriza inundații locale și probleme în trafic. Nici Capitala nu este ocolită de vremea nefavorabilă, fiind așteptate ploi și intensificări ale vântului.
Autoritățile recomandă populației să urmărească avertizările meteorologice și să respecte măsurile de precauție, în contextul în care fenomenele severe pot provoca pagube importante într-un timp foarte scurt.