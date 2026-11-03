Tornadă devastatoare în Italia: un restaurant de pe litoral a fost luat de ape în câteva secunde

Publicat 3 nov. 2026, 11:11 Actualizat 3 nov. 2026, 11:12

Un fenomen meteorologic extrem a provocat distrugeri importante într-o stațiune de pe litoralul Italiei. O tornadă violentă a lovit un restaurant din Castellaneta Marina și a smuls acoperișul metalic al clădirii, lăsând în urmă un adevărat dezastru. Întreaga scenă a fost surprinsă de camerele de supraveghere.

Distribuie articolul