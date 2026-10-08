El Nino se intensifică și ar putea atinge un nivel record în decembrie. Avertismentul ONU

Fenomenul meteorologic El Nino, aflat deja în desfășurare, se va intensifica în următoarele luni și ar putea atinge apogeul în decembrie, urmând să persiste până în februarie 2027. Organizația Meteorologică Mondială (OMM), agenție specializată a ONU, avertizează că episodul actual ar putea deveni unul dintre cele mai intense înregistrate din 1950 până în prezent. El Nino este un fenomen natural al sistemului climatic, caracterizat prin încălzirea anormală a temperaturilor de suprafață din centrul și estul Oceanului Pacific ecuatorial. Intensificarea sa poate avea efecte asupra temperaturilor și regimurilor de precipitații la nivel global, crescând riscul de secetă și inundații în anumite regiuni.
Potrivit buletinului sezonier privind clima, publicat lunar de OMM, temperaturile de la suprafața mării din centrul și estul Pacificului tropical ar urma să atingă niveluri record în octombrie, noiembrie și decembrie, pe fondul intensificării fenomenului El Nino.
„Fenomenul El Nino este deja bine stabilit și se intensifică rapid. Conform previziunilor OMM, probabilitatea ca acesta să persiste până în februarie 2027 este aproape de 100%, ceea ce l-ar putea transforma într-unul dintre cele mai intense episoade înregistrate cel puțin din 1950”, a declarat secretara generală a OMM, Celeste Saulo, într-un comunicat. Estimarea se bazează pe un consens realizat între 13 centre naționale și internaționale, care folosesc date colectate în timp real de la balize oceanografice, sateliți și radiosonde, coordonate de Organizația Meteorologică Mondială.
Temperaturi cu aproape 4 grade peste normal în Pacific
Una dintre principalele zone monitorizate pentru evoluția fenomenului este regiunea Nino 3.4, aflată în Pacificul tropical. Potrivit OMM, temperatura de la suprafața mării în această zonă a crescut semnificativ în ultimele luni, de la o medie de +1,6 grade Celsius peste normal în iunie 2026 la +2,5 grade Celsius peste normal în august.
Pentru perioada octombrie-decembrie, temperatura este estimată să ajungă la aproximativ +3,7 grade Celsius peste normal, cu un maxim în jurul lunii decembrie. Dacă această prognoză se confirmă, ar fi cel mai ridicat nivel înregistrat de la începutul observațiilor și ar depăși cu mult recordul anterior, de +2,6 grade Celsius, consemnat între noiembrie 2015 și ianuarie 2016.
Avertismentul experților OMM: ce spun despre El Nino
Potrivit Organizației Meteorologice Mondiale, fenomenul El Nino este asociat cu temperaturi peste medie în numeroase regiuni ale lumii și cu modificarea regimurilor de precipitații. Efectele pot include perioade de secetă în unele zone și ploi abundente și inundații în altele.
„El Nino nu aduce căldură suplimentară planetei. Acesta eliberează căldura pe care oceanul a acumulat-o deja sub suprafață - de aceea, un fenomen de intensitate mare duce atât de des la unul dintre cei mai calzi ani înregistrați vreodată (cum a fost cazul în 2024)”, a explicat Celeste Saulo.
„Oceanul din care își trage această căldură este cel mai cald pe care l-am observat vreodată. Pur și simplu, există mai multă căldură gata să fie eliberată”, a adăugat secretara generală a OMM.
În prognozele climatice sezoniere, organizația ia în calcul și alți factori care pot influența evoluția vremii, inclusiv temperaturile de suprafață ale Atlanticului tropical, care sunt de asemenea prognozate să rămână peste valorile normale.
Seceta și culturile agricole, afectate
Efectele fenomenului El Niño sunt deja resimțite în anumite regiuni ale lumii. În America Centrală, spre exemplu, seceta a dus la terenuri agricole aride, scăderea recoltelor și pierderi de animale. Totodată, în India, perturbările importante ale musonului pun presiune asupra culturilor agricole.
OMM avertizează că intensificarea fenomenului în următoarele luni ar putea continua să influențeze condițiile meteorologice la nivel global, inclusiv prin creșterea riscului unor fenomene extreme.