El Nino se intensifică și ar putea atinge un nivel record în decembrie. Avertismentul ONU

Publicat 8 oct. 2026, 07:54 Actualizat 8 oct. 2026, 07:56

Fenomenul meteorologic El Nino, aflat deja în desfășurare, se va intensifica în următoarele luni și ar putea atinge apogeul în decembrie, urmând să persiste până în februarie 2027. Organizația Meteorologică Mondială (OMM), agenție specializată a ONU, avertizează că episodul actual ar putea deveni unul dintre cele mai intense înregistrate din 1950 până în prezent. El Nino este un fenomen natural al sistemului climatic, caracterizat prin încălzirea anormală a temperaturilor de suprafață din centrul și estul Oceanului Pacific ecuatorial. Intensificarea sa poate avea efecte asupra temperaturilor și regimurilor de precipitații la nivel global, crescând riscul de secetă și inundații în anumite regiuni.

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