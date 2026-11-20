Publicat 20 nov. 2026, 11:39 Actualizat 20 nov. 2026, 11:40

Un fenomen neobișnuit a stârnit îngrijorare în comunitățile din nord-estul Thailandei, după ce în fluviul Mekong au fost descoperiți pești cu leziuni grave, bășici umflate și zone roșiatice pe corp. Localnicii i-au numit „pești zombi”, iar o activistă de mediu încearcă să afle dacă în spatele acestor manifestări s-ar putea afla contaminarea apei cu metale grele. Investigațiile sunt în desfășurare, iar rezultatele analizelor ar putea avea implicații importante pentru populația care depinde de fluviu.

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