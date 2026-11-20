Un fenomen neobișnuit a stârnit îngrijorare în comunitățile din nord-estul Thailandei, după ce în fluviul Mekong au fost descoperiți pești cu leziuni grave, bășici umflate și zone roșiatice pe corp. Localnicii i-au numit „pești zombi”, iar o activistă de mediu încearcă să afle dacă în spatele acestor manifestări s-ar putea afla contaminarea apei cu metale grele. Investigațiile sunt în desfășurare, iar rezultatele analizelor ar putea avea implicații importante pentru populația care depinde de fluviu.
Peștii „zombi” din fluviul Mekong au devenit motiv de îngrijorare pentru pescarii și locuitorii din apropiere. Exemplarele afectate prezintă răni vizibile, bășici și modificări ale înotătoarelor, iar specialiștii încearcă să stabilească ce provoacă apariția acestor simptome.
Potrivit informațiilor relatate de Yahoo News și publicația The Thaiger, activista de mediu Aombun Thipsuna a colaborat cu pescarii locali pentru a strânge aproape 60 de exemplare care urmează să fie analizate de specialiștii Universității Naresuan.
Aproape 60 de pești, colectați pentru investigații. Ce au observat pescarii
Primele observații au scos la iveală manifestări îngrijorătoare în rândul exemplarelor capturate. Aproximativ șase pești aveau răni și bășici foarte vizibile, în timp ce alți 30-40 prezentau simptome aflate într-un stadiu incipient.
Printre semnele observate s-au numărat mici formațiuni asemănătoare bășicilor, înroșirea înotătoarelor și modificări ale aspectului cozilor.
Aombun Thipsuna a declarat că pescarii din zonă au început să observe probleme similare încă din perioada de după pandemia de COVID-19. Fenomenul nu ar fi, așadar, unul izolat, iar comunitățile locale încearcă să înțeleagă de ce tot mai multe exemplare prezintă asemenea anomalii.
Deocamdată, cercetătorii nu au stabilit cauza exactă a afecțiunilor. Una dintre ipotezele analizate este legată de posibila contaminare a apei cu metale grele.
Activista de mediu suspectează că substanțele toxice ajunse în fluviu ar putea afecta sistemul imunitar al peștilor, făcându-i mai vulnerabili în fața bolilor.
Aombun a atras atenția asupra unor măsurători realizate de biroul regional nr. 9 al Departamentului pentru Controlul Poluării, cu sediul în Udon Thani. Potrivit acesteia, datele ar indica o creștere a concentrațiilor de metale grele în apele Mekongului începând din 2023.
Un alt semnal de alarmă îl reprezintă rezultatele unor verificări privind prezența arsenicului. Conform declarațiilor activistei, măsurătorile efectuate în luna august în anumite zone din provinciile Loei și Nong Khai ar fi indicat valori de trei până la patru ori mai mari decât limita standard de 0,01 miligrame pe litru.
Aceste suspiciuni nu reprezintă însă o confirmare a cauzei îmbolnăvirii peștilor. Sunt necesare analize suplimentare pentru a stabili dacă există o legătură directă între eventualele substanțe contaminante și leziunile observate.
Mii de fermieri și comunități locale ar putea fi afectate
Situația este cu atât mai sensibilă cu cât fluviul Mekong reprezintă o sursă importantă de apă pentru numeroase comunități din nord-estul Thailandei.
Apa este utilizată inclusiv pentru irigații, iar potrivit informațiilor prezentate de Aombun, aproximativ 2.500 de stații de pompare preiau apă din fluviu pentru activități agricole în șapte provincii.
Printre piețele importante care comercializează produse agricole cultivate cu ajutorul acestei resurse se numără Talad Thai și Si Mum Mueang.
Activista a semnalat și probleme privind calitatea unor surse de apă destinate consumului populației din districtele Sangkhom și Phon Phisai, provincia Nong Khai. Potrivit acesteia, anumite probe nu ar fi trecut testele de calitate.
Dacă suspiciunile privind contaminarea se confirmă, consecințele ar putea depăși cu mult mediul acvatic, afectând agricultura, pescuitul și accesul comunităților la apă sigură.
Peștii care pot ajunge la 60 de kilograme, afectați înainte de maturitate
Problemele nu au doar o componentă ecologică, ci și una economică. Pescarii care depind de resursele fluviului riscă să își piardă o parte importantă din venituri dacă fenomenul continuă.
Un exemplu este specia pla khae, ale cărei exemplare pot ajunge la aproximativ 60 de kilograme. Potrivit activistei, unii pești se îmbolnăvesc grav sau mor înainte să atingă maturitatea, ceea ce ar putea afecta populațiile acestei specii și activitatea pescarilor.
Pentru comunitățile locale, Mekongul nu reprezintă doar un curs de apă, ci o resursă esențială pentru hrană, agricultură și economie.
Ce măsuri se iau pentru identificarea sursei poluării
Pentru a clarifica situația, organizațiile de mediu au început o colaborare cu Universitatea Naresuan și elevi din 14 școli aflate de-a lungul fluviului Mekong.
Investigațiile presupun colectarea și examinarea unor probe de pește, apă și sol. Rezultatele preliminare ale activităților de monitorizare au început să fie distribuite și în mediul online.
Aombun solicită o intervenție coordonată din partea guvernatorilor celor șapte provincii din nord-estul Thailandei, pentru ca situația să fie investigată la nivel regional.
Un alt aspect luat în calcul este posibilitatea ca poluanții să provină din zone aflate în amonte, inclusiv din apropierea unor afluenți ai Mekongului, precum râurile Ngum și Sang. Activista susține că exploatările miniere din aceste regiuni ar putea contribui la deversarea unor reziduuri care conțin metale grele.
Deocamdată, nu există o concluzie oficială care să stabilească sursa contaminării sau legătura directă dintre aceasta și apariția peștilor cu răni și bășici.
Analizele de laborator vor fi esențiale pentru identificarea eventualelor substanțe periculoase și pentru stabilirea riscurilor la care ar putea fi expuse ecosistemele și populațiile care folosesc apa fluviului Mekong.