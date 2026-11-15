Cel mai deprimant oraș din lume. Soarele nu răsare aproape șase săptămâni, iar gerul poate coborî până la -60 de grade

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 nov. 2026, 23:02

Există un oraș în Rusia unde iarna pare că nu se mai termină, lumina naturală lipsește săptămâni întregi, iar temperaturile pot ajunge la valori greu de imaginat. Norilsk, localitatea situată dincolo de Cercul Polar Arctic, este considerată de unii unul dintre cele mai deprimante locuri de pe planetă, din cauza izolării, a poluării și a condițiilor climatice extreme.

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