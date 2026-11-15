Cel mai deprimant oraș din lume. Soarele nu răsare aproape șase săptămâni, iar gerul poate coborî până la -60 de grade

Există un oraș în Rusia unde iarna pare că nu se mai termină, lumina naturală lipsește săptămâni întregi, iar temperaturile pot ajunge la valori greu de imaginat. Norilsk, localitatea situată dincolo de Cercul Polar Arctic, este considerată de unii unul dintre cele mai deprimante locuri de pe planetă, din cauza izolării, a poluării și a condițiilor climatice extreme.
Aflat la aproximativ 300 de kilometri nord de Cercul Polar Arctic, Norilsk este unul dintre cele mai nordice orașe mari din lume. Are aproape 175.000 de locuitori, însă legătura cu restul Rusiei este dificilă. Nu există drumuri directe care să îl conecteze cu alte regiuni ale țării, iar accesul se face în principal cu avionul sau, în sezonul cald, pe apă, prin intermediul râului Enisei.
Noapte polară de aproape șase săptămâni și temperaturi de -60 de grade
Una dintre cele mai dificile perioade pentru locuitorii din Norilsk este iarna. Temperaturile scad frecvent mult sub zero, iar în episoadele de ger extrem pot ajunge până la -60 de grade Celsius.
În plus, orașul este afectat de fenomenul numit noapte polară, arată news.sky.com. Timp de aproape șase săptămâni, soarele nu mai apare deasupra orizontului, iar localnicii trebuie să își desfășoare activitățile zilnice în condiții de lumină naturală foarte redusă sau chiar în întuneric.
Izolarea geografică și vremea aspră nu sunt singurele probleme. Norilsk este cunoscut și pentru nivelul ridicat de poluare, fiind un important centru industrial, cu activități miniere și metalurgice. Peisajul urban este dominat de numeroase blocuri construite în perioada sovietică, iar aspectul orașului reflectă istoria sa industrială.
Cum sunt construite clădirile pe pământul înghețat
O altă provocare pentru infrastructura din Norilsk este solul pe care a fost ridicat orașul. Clădirile sunt construite pe permafrost, un strat de pământ care rămâne înghețat cel puțin doi ani consecutivi.
Stabilitatea construcțiilor depinde de menținerea condițiilor specifice acestui tip de sol. Dacă permafrostul se dezgheață, terenul își poate pierde stabilitatea, iar fundațiile clădirilor pot fi afectate.
Din acest motiv, imobilele au fost proiectate cu fundații speciale, adaptate condițiilor locale. Totodată, numeroase conducte pentru alimentarea cu apă și distribuirea agentului termic sunt amplasate deasupra solului, pentru a evita problemele provocate de temperaturile extreme și de îngheț.
Viața continuă în orașul izolat din nordul Rusiei
În ciuda condițiilor dificile, Norilsk nu este un oraș abandonat. Cei aproape 175.000 de locuitori au la dispoziție școli, biblioteci, instituții culturale, școli de artă și săli de concerte.
Oamenii și-au construit un mod de viață adaptat frigului, întunericului prelungit și izolării. Activitățile cotidiene continuă, chiar dacă deplasările și accesul la alte regiuni ale Rusiei sunt mult mai complicate decât în cazul orașelor obișnuite.
Norilsk, locul unde Stalin a construit un vast sistem de muncă forțată
Istoria orașului este strâns legată de perioada regimului sovietic și de sistemul Gulag. În 1935, în timpul conducerii lui Iosif Stalin, a început dezvoltarea exploatărilor de nichel și a unui important centru industrial în această regiune arctică.
Pentru construirea minelor, fabricilor și a infrastructurii orașului a fost folosită munca forțată a deținuților. În zonă a fost înființat Norillag, unul dintre marile complexe de lagăre de muncă din sistemul sovietic.
Zeci de mii de oameni au fost deportați în această regiune și obligați să muncească în condiții extrem de grele, confruntându-se cu temperaturi foarte scăzute, izolare și lipsuri.
În 1953, după moartea lui Stalin, deținuții din lagărele din Norilsk s-au revoltat. Mișcarea de protest a devenit unul dintre cele mai importante episoade de rezistență din istoria sistemului Gulag. Ulterior, în contextul desființării treptate a acestui sistem, Norillag a fost închis.
Astăzi, Norilsk rămâne un oraș cu un trecut apăsător și cu un prezent marcat de condiții naturale și de mediu dificile. Deși viața continuă pentru zeci de mii de oameni, izolarea, poluarea și iernile extreme îl transformă într-unul dintre cele mai neobișnuite și greu de locuit orașe ale lumii.