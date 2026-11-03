Alertă de inundații în România: Cod Portocaliu pe râurile din Constanța și Cod Galben în sudul țării

Publicat 3 nov. 2026, 13:07 Actualizat 3 nov. 2026, 13:08

Hidrologii au actualizat avertizările de inundații pentru mai multe regiuni din România. Județul Constanța se află sub Cod Portocaliu, în timp ce pentru râurile din sudul țării și din Dobrogea a fost emis Cod Galben. Avertizările sunt valabile până miercuri, 4 noiembrie, existând riscul unor viituri rapide, inundații locale și creșteri importante ale nivelurilor de apă.

Distribuie articolul