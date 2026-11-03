Alertă de inundații în România: Cod Portocaliu pe râurile din Constanța și Cod Galben în sudul țării

Hidrologii au actualizat avertizările de inundații pentru mai multe regiuni din România. Județul Constanța se află sub Cod Portocaliu, în timp ce pentru râurile din sudul țării și din Dobrogea a fost emis Cod Galben. Avertizările sunt valabile până miercuri, 4 noiembrie, existând riscul unor viituri rapide, inundații locale și creșteri importante ale nivelurilor de apă.
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a revizuit atenționările emise anterior, în contextul evoluției fenomenelor hidrometeorologice. Specialiștii avertizează că pot apărea depășiri ale cotelor de apărare și le recomandă oamenilor din zonele vizate să respecte măsurile de siguranță.
Cod Portocaliu de inundații în județul Constanța
Avertizarea hidrologică de Cod Portocaliu este valabilă în intervalul 3 noiembrie, ora 12:00 - 4 noiembrie, ora 12:00, pentru râurile din județul Constanța.
În această perioadă sunt posibile scurgeri importante de apă de pe versanți, viituri rapide pe cursurile mici și creșteri semnificative ale debitelor și nivelurilor. Fenomenele pot provoca inundații locale și pot conduce la depășirea cotelor de apărare.
Cod Galben în mai multe județe din sudul României și Dobrogea
INHGA a instituit și o avertizare hidrologică de Cod Galben, care va rămâne în vigoare până miercuri, 4 noiembrie, la ora 18:00.
Sunt vizate sectoare de râuri din următoarele bazine hidrografice: Desnățui, Olt, Călmățui, Vedea, Argeș și Prahova.
Avertizarea se aplică în județele Mehedinți, Dolj, Vâlcea, Argeș, Olt, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Călărași, Prahova, Ialomița, Constanța și Tulcea, precum și pe râurile din Dobrogea.
Ce fenomene periculoase pot apărea în zonele avertizate
Potrivit specialiștilor, cantitățile de apă acumulate pot favoriza scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie. De asemenea, pe râurile mici se pot forma viituri rapide, care pot produce inundații în anumite localități.
Hidrologii avertizează și asupra creșterilor de debite și niveluri, existând posibilitatea ca unele cursuri de apă să depășească pragurile de apărare.
Recomandările hidrologilor pentru populație
Locuitorii din județele aflate sub avertizare sunt sfătuiți să manifeste prudență și să evite orice situație care le-ar putea pune viața în pericol.
Printre recomandările autorităților se numără:
- Evitarea traversării cursurilor de apă, mai ales în perioadele cu debite ridicate;
- Ocolirea zonelor deja inundate;
- Păstrarea unei distanțe de siguranță față de malurile râurilor;
- Respectarea indicațiilor transmise de autoritățile locale și de echipele de intervenție;
- Urmărirea comunicărilor oficiale pentru eventuale modificări ale avertizărilor.
INHGA a precizat că prognoza hidrologică va fi actualizată în funcție de evoluția fenomenelor meteorologice și de comportamentul cursurilor de apă.