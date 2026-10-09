Avertisment SUMBRU: 40% din terenurile întregii lumi vor fi aride

Publicat 9 oct. 2026, 20:11 Actualizat 9 oct. 2026, 20:15 Sursă Realitatea PLUS

Aproape jumătate din suprafața uscată a Pământului nu va mai putea fi folosită pentru agricultură în următorii 50 de ani. Este concluzia alarmantă a celui mai recent raport al Organizației Națiunilor Unite. Motivul ar fi defrișările în masă și schimbările climatice tot mai bruște. Practic, peste 40% din teritoriul planetei va avea nevoie de irigații, îngrășăminte speciale și soiuri modificate pentru a rezista la a fi cultivate pe teren arid. Un material special marca Realitatea PLUS despre cum va arăta lumea până la sfârșitul secolului XXI.

Distribuie articolul