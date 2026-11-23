Publicat 23 nov. 2026, 11:24 Actualizat 23 nov. 2026, 11:32 Sursă Realitatea.net, BBC Science

Schimbările climatice ar putea crește riscul producerii unor cutremure puternice în unele dintre cele mai mari orașe ale lumii. Ploile extreme, furtunile tot mai intense și alunecările de teren pot influența activitatea faliilor geologice și pot grăbi declanșarea unor seisme care, în anumite condiții, ar fi oricum inevitabile, arată o analiză BBC Science Focus.

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