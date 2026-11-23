Schimbările climatice ar putea crește riscul producerii unor cutremure puternice în unele dintre cele mai mari orașe ale lumii. Ploile extreme, furtunile tot mai intense și alunecările de teren pot influența activitatea faliilor geologice și pot grăbi declanșarea unor seisme care, în anumite condiții, ar fi oricum inevitabile, arată o analiză BBC Science Focus.
Printre orașele expuse unui asemenea risc se numără Tokyo, San Francisco și Los Angeles, construite în apropierea unor falii active. Cercetările arată că schimbările climatice nu generează, în mod obișnuit, cutremure noi, dar pot contribui la declanșarea mai devreme a unor evenimente seismice majore, arată BBC Science Focus.
Cum pot ploile extreme să declanșeze cutremure
Unul dintre mecanismele prin care schimbările climatice pot influența activitatea seismică este infiltrarea apei în faliile geologice, unde pot reduce frecarea dintre blocurile de rocă și pot favoriza deplasarea acestora.
Fenomenul este relevant în cazul orașului Tokyo, unde taifunurile sunt tot mai lente și aduc cantități mai mari de precipitații. Apa ajunsă în sol poate pătrunde în zonele de falie, crescând presiunea asupra unor structuri geologice deja tensionate.
Potrivit estimărilor citate în articol, probabilitatea producerii unui cutremur major în capitala Japoniei în următorii aproximativ 30 de ani ajunge la 70%.
Un risc similar există în California. Zona golfului San Francisco are peste 70% șanse să fie lovită, în următoarele trei decenii, de un cutremur cu magnitudinea de cel puțin 6,7, potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite. În sudul statului, falia San Andreas reprezintă o amenințare majoră, probabilitatea unui seism de magnitudine 7,5 în următorii 30 de ani fiind estimată la peste o treime.
Alunecările de teren pot modifica presiunea asupra faliilor
Ploile extreme pot influența activitatea seismică și printr-un alt mecanism: alunecările de teren și eroziunea. Îndepărtarea unor cantități mari de rocă și sol reduce greutatea exercitată asupra scoarței terestre, ceea ce poate permite faliilor să se deplaseze mai ușor.
Cercetătorii au identificat și indicii ale unei legături între furtunile puternice și cutremurele majore din Taiwan. Unele dintre cele mai importante seisme produse în această țară au fost precedate de perioade cu precipitații abundente.
Totuși, specialiștii subliniază că aceste mecanisme nu înseamnă că schimbările climatice vor provoca o creștere masivă a numărului de cutremure. Ele pot influența momentul producerii unui seism, grăbind declanșarea unei rupturi geologice care s-ar fi produs, în cele din urmă, și în condiții climatice diferite.
Un risc suplimentar pentru orașele construite pe falii active
Exemplele din Tokyo și California arată de ce schimbările climatice reprezintă o preocupare suplimentară pentru marile centre urbane aflate în zone seismice. În cazul unei falii care acumulează deja tensiune, modificările presiunii exercitate de apă sau de terenul înconjurător ar putea fi suficiente pentru a grăbi producerea unui cutremur.
Fenomenul nu se limitează însă la zonele urbane. Topirea ghețarilor și a calotelor glaciare reduce presiunea exercitată asupra scoarței terestre și poate favoriza alunecarea faliilor. În Alaska, pierderea unor mase importante de gheață a fost urmată de creșterea activității seismice.
Mesajul cercetărilor este că schimbările climatice nu trebuie privite ca o amenințare care ar viza doar pentru atmosfera, oceanele și ar determina fenomene meteo extreme. Efectele încălzirii globale pot ajunge și în adâncul scoarței terestre, inclusiv în zone în care milioane de oameni trăiesc deasupra unor falii capabile să producă seisme devastatoare.