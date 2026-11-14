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Noi reacții în scandalul „prezervativelor pentru urși”. ONG-urile, propuneri absurde din cauza atacurilor

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Georgiana Balaban
Scris deGeorgiana Balaban
Publicat14 nov. 2026, 17:50
SursăRealitatea PLUS

Continuă scandalul sterilizării urșilor. Ministrul Mediului, Natalia Intotero, le transmite ONG-iștilor să vină cu propuneri serioase după ce unele voci au vorbit chiar de prezervative pentru animale. În prezent, în România, atacurile animalelor sălbatice continuă să facă victime, iar oamenii se tem să mai iasă din case în unele localități!

Ministrul, în scandalul urșilor: „Să vină cu propuneri serioase”

Scandalul a pornit după o întâlnire la Ministerul Mediului, unde un medic veterinar din cadrul unui ONG a propus un program prin care ursoaicele să primească vaccinuri care să le împiedice să se înmulțească. Informația a apărut însă sub numele de „prezervative pentru urși”, iar de aici a izbucnit controversa.

Natalia Intotero a cerut organizațiilor de mediu soluții pertinente și a subliniat că viața oamenilor trebuie protejată.

Între timp, atacurile urșilor continuă să provoace victime în România. Recent, într-o comună din Bistrița-Năsăud, o femeie a fost ucisă, iar un bărbat a fost grav rănit. Iar alte județe precum Prahova sau Buzău sunt terorizate de animalele sălbatice care vin în apropierea locuințelor.

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