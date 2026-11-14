Noi reacții în scandalul „prezervativelor pentru urși”. ONG-urile, propuneri absurde din cauza atacurilor

Publicat 14 nov. 2026, 17:50 Sursă Realitatea PLUS

Continuă scandalul sterilizării urșilor. Ministrul Mediului, Natalia Intotero, le transmite ONG-iștilor să vină cu propuneri serioase după ce unele voci au vorbit chiar de prezervative pentru animale. În prezent, în România, atacurile animalelor sălbatice continuă să facă victime, iar oamenii se tem să mai iasă din case în unele localități!

Distribuie articolul