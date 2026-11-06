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Poluare cu produse petroliere pe Dunăre, în Portul Brăila. Garda de Mediu a intrat pe fir: ce amendă a dat

Poluare/ Captură foto Facebook Garda de Mediu Brăila

Poluare/ Captură foto Facebook Garda de Mediu Brăila

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 6 nov. 2026, 14:09

O poluare accidentală cu produse petroliere a avut loc pe Dunăre, în Portul Brăila, după ce de la bordul unei nave maritime au fost evacuate ape de santină amestecate cu reziduuri petroliere. Incidentul s-a produs în dana 26, iar suprafața afectată a fost de aproximativ 400 de metri pătrați. Armatorul navei a fost sancționat de Garda de Mediu Brăila cu o amendă de 50.000 de lei.

Potrivit Gărzii de Mediu Brăila, incidentul a avut loc în seara zilei de 26 septembrie 2026, pe malul stâng al Dunării, în zona danei 26 din Portul Brăila.

În seara zilei de 26 septembrie 2026, în Portul Brăila, dana 26, s-a produs o poluare a apelor Fluviului Dunărea, mal stâng, cu ape de santina în amestec cu produse petroliere, care au fost evacuate în mod accidental de la bordul unei nave maritime, acostată la cheu în dana menţionată,

anunţă, vineri, 6 noiembrie, Garda de Mediu Brăila.

Cum au intervenit autoritățile pentru limitarea poluării

După semnalarea incidentului, comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Brăila au efectuat verificări la fața locului, împreună cu reprezentanți ai Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Brăila și ai Căpităniei Portului Brăila.

În urma controalelor, sursa poluării a fost confirmată, iar echipele SGA Brăila au intervenit pentru limitarea și eliminarea efectelor asupra apei.

În urma controlului efectuat de comisari din cadrul GNM CJ Brăila împreună cu reprezentanţi ai SGA Brăila şi Capitaniei Portului Brăila sursa de poluare a fost confirmată, iar reprezentanţii SGA Brăila au administrat substanţe petroabsorbante pe toată suprafaţă poluată de cca. 400 mp luciu de apă, până la eliminarea fenomenului de poluare în totalitate,

a mai transmis sursa citată.

Amendă de 50.000 de lei pentru armatorul navei

În urma incidentului de poluare cu produse petroliere de pe Dunăre, Garda de Mediu Brăila a aplicat o amendă în valoare de 50.000 de lei armatorului navei de la bordul căreia au fost evacuate apele de santină. Potrivit instituției, intervenția autorităților a dus la eliminarea fenomenului de poluare de pe suprafața de aproximativ 400 de metri pătrați afectată.

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