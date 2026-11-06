Poluare cu produse petroliere pe Dunăre, în Portul Brăila. Garda de Mediu a intrat pe fir: ce amendă a dat

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 6 nov. 2026, 14:09

O poluare accidentală cu produse petroliere a avut loc pe Dunăre, în Portul Brăila, după ce de la bordul unei nave maritime au fost evacuate ape de santină amestecate cu reziduuri petroliere. Incidentul s-a produs în dana 26, iar suprafața afectată a fost de aproximativ 400 de metri pătrați. Armatorul navei a fost sancționat de Garda de Mediu Brăila cu o amendă de 50.000 de lei.

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