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Mediu· 1 min citire
Poluare cu produse petroliere pe Dunăre, în Portul Brăila. Garda de Mediu a intrat pe fir: ce amendă a dat
Poluare/ Captură foto Facebook Garda de Mediu Brăila
O poluare accidentală cu produse petroliere a avut loc pe Dunăre, în Portul Brăila, după ce de la bordul unei nave maritime au fost evacuate ape de santină amestecate cu reziduuri petroliere. Incidentul s-a produs în dana 26, iar suprafața afectată a fost de aproximativ 400 de metri pătrați. Armatorul navei a fost sancționat de Garda de Mediu Brăila cu o amendă de 50.000 de lei.
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