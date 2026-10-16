Uraganul Polo, mai puternic decât estimările inițiale. Cercetătorii indică rolul decisiv al schimbărilor climatice

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 oct. 2026, 22:00

Uraganul Polo, considerat cel mai longeviv sistem de categoria 5 înregistrat vreodată în Oceanul Pacific, a fost mai intens decât ar fi fost în condiții obișnuite, potrivit unei noi analize științifice. Cercetătorii susțin că încălzirea globală provocată de arderea combustibililor fosili a contribuit mai mult la intensificarea furtunii decât fenomenul natural El Niño. Temperaturile neobișnuit de ridicate ale oceanului au alimentat sistemul tropical, care a ajuns la intensitatea maximă în aproximativ 24 de ore.

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