Publicat 18 nov. 2026, 23:07 Actualizat 18 nov. 2026, 23:16

Un nou cutremur a fost înregistrat miercuri seară (18 noiembrie 2026), fiind al treilea seism produs în mai puțin de 24 de ore. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului (INFP), mișcarea tectonică a avut loc în zona seismică Vrancea. Miercuri dimineață, la ora 02:48:55, în aceeași zonă seismică s-a produs un cutremur semnificativ, cu magnitudinea de 5,7, cel mai puternic din ultimii trei ani.

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