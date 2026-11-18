Un nou cutremur a fost înregistrat miercuri seară (18 noiembrie 2026), fiind al treilea seism produs în mai puțin de 24 de ore. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului (INFP), mișcarea tectonică a avut loc în zona seismică Vrancea. Miercuri dimineață, la ora 02:48:55, în aceeași zonă seismică s-a produs un cutremur semnificativ, cu magnitudinea de 5,7, cel mai puternic din ultimii trei ani.
Seismul s-a produs pe 18 noiembrie 2026, la ora 20:05, în județul Buzău, având o magnitudine de 3,1 pe Richter și o adâncime de 124,4 kilometri.
Conform datelor publicate de INFP, cutremurul a avut loc în apropierea următoarelor orașe: 52,5 km nord-vest de Buzău, 57,5 km nord de Ploiești, 58,9 km sud-est de Brașov, 62,8 km sud-est de Sfântu Gheorghe, 75,7 km sud-vest de Focșani și 86,4 km nord-est de Târgoviște.
Un nou cutremur s-a produs în Vrancea, la câteva ore după cel de 5,7 pe Richter
Seismul s-a produs în zona Vrancea
Deși a avut o magnitudine redusă, cutremurul s-a produs la o adâncime specifică zonei Vrancea, regiune cunoscută pentru activitatea sa seismică frecventă. Astfel de seisme pot fi resimțite pe arii extinse, chiar și atunci când magnitudinea nu este una ridicată.
Cutremur puternic în România, miercuri dimineață! Magnitudine estimată de 5,7
Specialiștii INFP au lansat și apelul obișnuit către populație, solicitând persoanelor care au simțit mișcarea seismică să transmită feedback prin platforma instituției. Răspunsurile ajută la evaluarea modului în care cutremurele sunt percepute în diferite localități.
Potrivit normelor INFP, chestionarul privind feedback din partea populației se activează în cazul unei magnitudini mai mari de 3 ml.