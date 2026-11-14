Țara care interzice creşterea şi uciderea animalelor pentru blană. Amenzi de până la 10.000 de euro

Bulgaria a decis să pună capăt creșterii și sacrificării animalelor în scopul exclusiv al obținerii blănurilor. Parlamentul de la Sofia a adoptat o interdicție care vizează atât persoanele fizice, cât și firmele care desfășoară astfel de activități, iar cei care nu respectă noile prevederi riscă sancțiuni de mii de euro.
Măsura a fost introdusă prin modificări aduse Legii privind activitățile veterinare și se aplică fermelor în care animalele sunt ținute și ucise exclusiv pentru valorificarea blănii. Printre speciile vizate se numără nurcile, vulpile, șinșilele și câinii enot, potrivit informațiilor publicate de Novinite.
Amenzi de până la 10.000 de euro pentru creșterea animalelor în scopul obținerii blănurilor
Noile reguli prevăd sancțiuni consistente pentru cei care ignoră interdicția. Persoanele fizice care încalcă legea pot primi amenzi de până la 1.500 de euro pentru prima abatere. În cazul încălcărilor repetate, sancțiunile pot ajunge la 6.000 de euro.
Pentru persoanele fizice autorizate și societățile comerciale care desfășoară astfel de activități, amenzile pot urca până la 10.000 de euro.
Interdicția are însă un domeniu de aplicare bine delimitat. Aceasta nu se extinde asupra pieilor și blănurilor care rezultă în mod secundar din creșterea animalelor pentru consumul alimentar. De asemenea, sunt exceptate produsele provenite din activități de vânătoare desfășurate în condițiile legii.
Bulgaria vrea să împiedice deschiderea fermelor de blănuri pe teritoriul țării
Deputatul Anton Kutev, membru al partidului Bulgaria Progresistă, a explicat că adoptarea acestei măsuri reprezintă finalizarea unui demers început cu mai mult timp în urmă.
Potrivit acestuia, în Bulgaria nu mai funcționează în prezent producători de blănuri, conform statisticilor naționale. Unul dintre scopurile principale ale noii legislații este prevenirea mutării în Bulgaria a companiilor din industria blănurilor care își desfășoară activitatea în alte state europene.
Prin această decizie, autoritățile bulgare urmăresc să blocheze dezvoltarea pe viitor a fermelor specializate în creșterea animalelor pentru obținerea blănurilor și să stabilească sancțiuni clare pentru cei care ar încerca să desfășoare astfel de activități.