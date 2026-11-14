Țara care interzice creşterea şi uciderea animalelor pentru blană. Amenzi de până la 10.000 de euro

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 14 nov. 2026, 18:01

Bulgaria a decis să pună capăt creșterii și sacrificării animalelor în scopul exclusiv al obținerii blănurilor. Parlamentul de la Sofia a adoptat o interdicție care vizează atât persoanele fizice, cât și firmele care desfășoară astfel de activități, iar cei care nu respectă noile prevederi riscă sancțiuni de mii de euro.

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