Secetă fără precedent în Republica Moldova. Debitele Nistrului și Prutului, la cote alarmante. ”Nu am mai văzut așa ceva”- VIDEO

Publicat 6 oct. 2026, 08:00 Actualizat 6 oct. 2026, 08:03

Republica Moldova se confruntă cu o secetă severă, care a redus semnificativ nivelul apei din râuri și lacuri. Debitele Nistrului și Prutului sunt grav afectate, iar unele râuri mici au secat. În mai multe zone au fost observați pești morți, semn al afectării ecosistemelor acvatice. Localnicii spun că nu au mai văzut o asemenea situație de zeci de ani.

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