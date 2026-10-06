Secetă fără precedent în Republica Moldova. Debitele Nistrului și Prutului, la cote alarmante. ”Nu am mai văzut așa ceva”- VIDEO

Republica Moldova se confruntă cu o secetă severă, care a redus semnificativ nivelul apei din râuri și lacuri. Debitele Nistrului și Prutului sunt grav afectate, iar unele râuri mici au secat. În mai multe zone au fost observați pești morți, semn al afectării ecosistemelor acvatice. Localnicii spun că nu au mai văzut o asemenea situație de zeci de ani.
Pești morți pe uscat, după retragerea apelor
”Iată cum... pier Nistrul. Fundul râului care era acum câteva săptămâni. Fix în drept cu orașul Soroca”, a declarat un localnic.
La Soroca, efectele secetei sunt tot mai vizibile. Mai mult de jumătate din albia Nistrului a rămas descoperită, iar nivelul apei a scăzut considerabil. Peisajul neobișnuit îi îngrijorează pe localnici, care spun că nu au mai văzut râul într-o asemenea stare de zeci de ani.
”De când sunt eu, am 75 de ani, eu așa ceva nu-mi amintesc”, a spus o bătrână.
În nordul țării, scăderea nivelului apei a început să afecteze și fântânile. Autoritățile spun că dacă situația se agravează, alimentarea cu apă ar putea ajunge să fie făcută după un program.
Retragerea bruscă a apei a afectat ecosistemul acvatic, mai mulți pești morți fiind observați pe malurile secate ale râurilor, spre groaza localnicilor care descriu situația drept o adevărată catastrofă.
Și Prutul este afectat de criza hidrologică. Lacul de acumulare Costești-Stânca a pierdut peste un metru din nivel, iar debitul evacuat în Prut a fost redus pentru conservarea rezervelor de apă