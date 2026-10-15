Controale de amploare la Sintești: 840 de kilograme de deșeuri de cupru și aluminiu, confiscate. Amenzi de peste 320.000 de lei

Autoritățile au desfășurat o acțiune amplă împotriva poluării și a gestionării ilegale a deșeurilor în localitatea Sintești, din județul Ilfov. În urma controalelor, au fost confiscate 840 de kilograme de deșeuri neferoase, au fost aplicate 43 de sancțiuni, în valoare totală de 324.000 de lei, iar inspectorii au verificat 110 autoutilitare. Garda Națională de Mediu anunță că verificările vor continua.
Razie împotriva infracțiunilor de mediu în Sintești
Acțiunea a fost organizată de Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Ilfov, împreună cu Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov și Jandarmeria Ilfov.
Controalele au vizat în special respectarea legislației privind regimul deșeurilor, atât în zonele cunoscute pentru episoadele de arderi ilegale, cât și la societățile comerciale care desfășoară activități în acest domeniu.
Pentru verificările din teren au fost mobilizați 27 de polițiști, jandarmi și comisari de mediu. Echipele au urmărit identificarea neregulilor și prevenirea activităților care afectează calitatea aerului și sănătatea populației din apropierea Capitalei.
Aproape o tonă de deșeuri de cupru și aluminiu, confiscată
Unul dintre principalele rezultate ale raziei a fost confiscarea a 840 de kilograme de deșeuri neferoase, în special cupru și aluminiu.
Cantitatea a fost identificată în cadrul verificărilor desfășurate în zonă, inclusiv în timpul controalelor asupra celor 110 autoutilitare.
Potrivit Gărzii Naționale de Mediu, acțiunea face parte din eforturile autorităților de a combate activitățile ilegale legate de deșeuri, într-o zonă în care au fost semnalate în trecut arderi neautorizate.
Amenzi de 324.000 de lei pentru neregulile constatate
În urma verificărilor, autoritățile au aplicat 43 de sancțiuni contravenționale. Valoarea totală a amenzilor a ajuns la 324.000 de lei.
Măsurile au fost luate în urma neregulilor constatate de echipele de control, în cadrul acțiunii care a vizat respectarea normelor de mediu și a regulilor privind gestionarea deșeurilor.
Reprezentanții instituției nu au precizat în informațiile transmise detaliile fiecărei sancțiuni, însă au subliniat că verificările urmăresc descurajarea practicilor care pot produce efecte grave asupra mediului.
Garda de Mediu avertizează că verificările vor continua
După intervenția de la Sintești, Garda Națională de Mediu a transmis că astfel de acțiuni vor avea loc în mod regulat.
„Nu ne vom opri aici!”, au avertizat reprezentanții instituției, precizând că obiectivul este reducerea arderilor ilegale și protejarea locuitorilor din Ilfov și din zonele aflate în apropierea Bucureștiului.
Autoritățile atrag atenția că arderea necontrolată a deșeurilor reprezintă un pericol atât pentru mediul înconjurător, cât și pentru sănătatea publică, prin poluanții care pot fi eliberați în atmosferă.
Tot mai multe sesizări privind poluarea
Garda Națională de Mediu mai semnalează o creștere puternică a numărului de adrese și sesizări transmise către Direcția de Sănătate Publică în legătură cu asemenea fenomene.
Aceste demersuri evidențiază preocupările autorităților privind efectele arderilor ilegale asupra comunităților din apropierea zonelor afectate.
Reprezentanții instituției susțin că acțiunile de control vor continua, iar verificările vor urmări atât respectarea legislației de către operatorii economici, cât și prevenirea activităților care pun în pericol mediul și sănătatea oamenilor.