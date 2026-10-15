Controale de amploare la Sintești: 840 de kilograme de deșeuri de cupru și aluminiu, confiscate. Amenzi de peste 320.000 de lei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 oct. 2026, 23:02

Autoritățile au desfășurat o acțiune amplă împotriva poluării și a gestionării ilegale a deșeurilor în localitatea Sintești, din județul Ilfov. În urma controalelor, au fost confiscate 840 de kilograme de deșeuri neferoase, au fost aplicate 43 de sancțiuni, în valoare totală de 324.000 de lei, iar inspectorii au verificat 110 autoutilitare. Garda Națională de Mediu anunță că verificările vor continua.

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