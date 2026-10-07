Comisarii Gărzii de Mediu, amenințați cu pistolul de un administrator

Scandal la o balastieră ilegală din Olt! Un administrator i-ar fi amenințat cu un pistol pe comisarii Gărzii de Mediu veniți în control. Polițiștii și jandarmii au intervenit, iar verificările au scos la iveală activități fără autorizații și deșeuri depozitate ilegal. Autoritățile au dat amenzi în valoare de 250.000 de lei și au dispus oprirea activității și ecologizarea zonei.
Scandal la o balastieră din Olt
Control cu scandal la o balastieră din județul Olt, unde un administrator ar fi amenințat cu un pistol comisarii Gărzii de Mediu veniți să verifice activitatea societății. Polițiștii și jandarmii au intervenit, iar în urma verificărilor au fost constatate nereguli legate de desfășurarea activității și depozitarea deșeurilor.
Comisarii Gărzii de Mediu au mers în control la o balastieră din Olt, în contextul unor suspiciuni privind desfășurarea unor activități fără autorizațiile necesare și gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor.
Verificarea nu s-a desfășurat însă fără incidente. Potrivit informațiilor prezentate în acest caz, administratorul societății ar fi reacționat agresiv și i-ar fi amenințat pe comisarii de mediu cu un pistol.
Pentru gestionarea situației au fost solicitate echipaje de poliție și jandarmi.
„Iesi afară! Afară din birou!”
În timpul altercației verbale, administratorul și-a manifestat nemulțumirea față de control și față de sancțiunile aplicate de autorități.
„Ai venit aici, eu ți-am pus la dispoziție tot. Atunci care e problema? Mă vezi pe mine că lucrez? Pentru ce mi-ai dat 300 de milioane amendă? Spune-mi pentru ce ai făcut asta. Ieși afară! Afară din birou!”, ar fi spus administratorul.
Declarațiile au fost surprinse în contextul controlului, iar autoritățile au intervenit pentru ca situația să nu escaladeze.
Ce nereguli au descoperit comisarii
În urma verificărilor efectuate la balastieră, autoritățile au identificat mai multe probleme.
Potrivit informațiilor prezentate în cazul controlului, activitatea era desfășurată fără toate autorizațiile necesare, iar în zonă au fost găsite deșeuri depozitate ilegal.
Neregulile constatate au determinat autoritățile să aplice sancțiuni contravenționale în valoare totală de 250.000 de lei.
Pe lângă amenzi, au fost dispuse măsuri pentru oprirea activității și ecologizarea zonei afectate.
Activitatea balastierei, oprită
Autoritățile au decis suspendarea activității până la remedierea problemelor constatate în urma controlului.
De asemenea, administratorului i-a fost impusă obligația de a lua măsuri pentru curățarea și ecologizarea terenului unde au fost identificate deșeurile.
Astfel, controlul de mediu s-a încheiat cu sancțiuni importante și cu măsuri care vizează atât activitatea economică, cât și refacerea zonei afectate.
Ancheta privind amenințarea cu pistolul
Incidentul în care administratorul ar fi amenințat cu arma reprezentanții Gărzii de Mediu a intrat și în atenția forțelor de ordine.
Polițiștii și jandarmii au intervenit la fața locului după izbucnirea conflictului, urmând ca împrejurările exacte ale incidentului și natura amenințărilor să fie stabilite de autoritățile competente.
În ceea ce privește neregulile de mediu, sancțiunile aplicate se ridică la 250.000 de lei, iar activitatea balastierei a fost oprită până la îndeplinirea măsurilor dispuse.