Comisarii Gărzii de Mediu, amenințați cu pistolul de un administrator

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 7 oct. 2026, 07:26

Scandal la o balastieră ilegală din Olt! Un administrator i-ar fi amenințat cu un pistol pe comisarii Gărzii de Mediu veniți în control. Polițiștii și jandarmii au intervenit, iar verificările au scos la iveală activități fără autorizații și deșeuri depozitate ilegal. Autoritățile au dat amenzi în valoare de 250.000 de lei și au dispus oprirea activității și ecologizarea zonei.

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