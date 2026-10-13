Explozie a tăierilor ilegale: Cu 143% mai mult lemn fără acte față de 2025! Un senator le cere cetățenilor să ia atitudine

Scris de Iulian Budusan Publicat: 13 oct. 2026, 16:40

Fenomenul tăierilor ilegale se amplifică în România: cantitatea de lemn fără acte depistată în primele șase luni din 2026 a crescut cu 143% față de aceeași perioadă a anului trecut. În acest context, Glad Varga, președintele Comisiei pentru mediu din Senat, face un apel la cetățeni să raporteze orice transport sau tăiere suspectă și să evalueze activitatea autorităților.

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