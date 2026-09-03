A cumpărat un oraș abandonat cu 1,4 milioane de dolari și a ajuns singurul său locuitor. Cum trăiește tânărul acum?

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 23:43

Brent Underwood a făcut o alegere pe care puțini oameni ar fi dispuși să o facă.În 2018, americanul a plătit 1,4 milioane de dolari pentru Cerro Gordo, o fostă așezare minieră din California, și a decis să îi redea viața.

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