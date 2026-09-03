A cumpărat un oraș abandonat cu 1,4 milioane de dolari și a ajuns singurul său locuitor. Cum trăiește tânărul acum?

Brent Underwood a făcut o alegere pe care puțini oameni ar fi dispuși să o facă.În 2018, americanul a plătit 1,4 milioane de dolari pentru Cerro Gordo, o fostă așezare minieră din California, și a decis să îi redea viața.
Inițial, bărbatul nu intenționa să se mute definitiv acolo. Planul său era să petreacă doar câteva luni în vechiul oraș minier, arată presa internațională. Pandemia de COVID-19 i-a schimbat însă complet planurile. În martie 2020, Underwood s-a mutat în Cerro Gordo, iar ceea ce trebuia să fie o ședere temporară s-a transformat într-un mod de viață.
Astăzi, el este cunoscut drept omul care locuiește singur într-un oraș aflat la aproximativ 2.500 de metri altitudine.
Cum este viața într-un oraș fără locuitori
Viața lui Brent Underwood este departe de confortul unui oraș obișnuit. În Cerro Gordo nu există apă curentă și nici semnal stabil de telefon, iar pentru cumpărături trebuie să parcurgă un drum de aproximativ două ore până la cel mai apropiat magazin alimentar.
Accesul în așezare este o altă provocare. Drumul către Cerro Gordo este extrem de abrupt, diferența de nivel ajungând la aproximativ 1.500 de metri pe o distanță mai mică de 13 kilometri.
Iarna, situația devine și mai complicată. Ninsorile abundente pot bloca accesul către oraș pentru mai multe zile, în timp ce temperaturile scăzute pot îngheța conductele.
Pentru cineva obișnuit cu viața modernă, asemenea condiții ar putea fi greu de suportat. Pentru Underwood, însă, izolarea a devenit parte din aventura pe care și-a asumat-o.
„Am lăsat în urmă o viață confortabilă, cu un apartament decent, un grup grozav de prieteni și o familie care mă susținea, pentru a mă muta în mijlocul pustietății și a încerca să-mi dau seama ce să fac”, a povestit americanul.
Un anunț imobiliar i-a schimbat viața
Ideea de a cumpăra Cerro Gordo a apărut după ce unul dintre prietenii lui Brent Underwood i-a trimis anunțul de vânzare al fostei așezări miniere.
Bărbatul a fost imediat fascinat de loc. Istoria minelor, clădirile vechi și atmosfera specifică Vestului american l-au făcut să vadă în Cerro Gordo mai mult decât o simplă proprietate.
În 2018, a decis să facă pasul și a cumpărat orașul pentru 1,4 milioane de dolari.
La început, ceea ce îl atrăgea era în special aventura. După câțiva ani petrecuți acolo, perspectiva sa s-a schimbat.
„La început, romantismul locului m-a atras: Vestul, minele, clădirile abandonate și posibilitatea unei aventuri. Șase ani mai târziu, romantismul este încă acolo, dar ceea ce mă ține aici s-a schimbat”, a explicat Underwood.
Acum, spune el, principalul motiv pentru care a rămas este responsabilitatea pe care o simte față de istoria și viitorul orașului.
Pandemia l-a transformat în creator de conținut
Mutarea definitivă în Cerro Gordo a avut loc în perioada pandemiei. Izolat de restul lumii, Brent Underwood a început să filmeze viața de zi cu zi din oraș și să publice imaginile pe internet.
Conținutul său a atras rapid atenția publicului. Unul dintre videoclipurile sale a devenit viral, iar conturile sale din social media au început să adune milioane de vizualizări și sute de mii de urmăritori.
În timp, povestea omului care trăiește într-un oraș-fantomă a devenit o atracție în sine.
Oamenii au început să fie interesați nu doar de viața lui Underwood, ci și de istoria orașului Cerro Gordo și de eforturile sale de a conserva clădirile și atmosfera fostei comunități miniere.
Sute de oameni au revenit în oraș
Cerro Gordo nu mai este la fel de pustiu precum era în momentul în care Underwood a ajuns acolo.
Peste 300 de persoane au participat recent la Silver Run, o cursă anuală de alergare organizată în oraș. Voluntarii s-au implicat, de asemenea, în activitățile de restaurare și conservare.
Pentru proprietarul orașului, schimbarea este una importantă.
„Ceea ce a început ca un proiect foarte solitar și izolat a devenit un proiect împărtășit de foarte mulți oameni, iar asta îmi dă multă speranță pentru viitorul orașului”, a spus el.
Astfel, aventura începută ca o experiență personală s-a transformat într-un proiect care implică tot mai mulți oameni pasionați de istorie.
Planurile lui Brent Underwood pentru Cerro Gordo
Deși locuiește într-un oraș abandonat și se confruntă zilnic cu lipsa facilităților moderne, Brent Underwood nu intenționează să lase Cerro Gordo să rămână doar o relicvă a trecutului.
Americanul vrea să finalizeze hotelul din oraș și să construiască noi cabane și spații pentru camping. Planul său nu este însă să transforme așezarea într-o stațiune turistică obișnuită.
Scopul este să păstreze cât mai mult din caracterul original al locului și să permită oamenilor să descopere istoria orașului fără ca aceasta să fie pierdută în procesul de modernizare.
„Provocarea este să readucem orașul la viață fără să ștergem acele margini neșlefuite care îi dau puterea”, a explicat Underwood.
De la oraș-fantomă la proiect pentru viitor
Povestea lui Brent Underwood este una dintre cele mai neobișnuite exemple de schimbare radicală a stilului de viață. A renunțat la confortul unui apartament, la apropierea de prieteni și la rutina unei vieți obișnuite pentru a locui într-o fostă comunitate minieră, izolată în munții Californiei.
Ceea ce trebuia să fie o experiență de câteva luni s-a transformat într-o misiune de durată. Brent Underwood nu mai este doar omul care locuiește singur într-un oraș abandonat, ci și cel care încearcă să îi ofere o nouă șansă lui Cerro Gordo.