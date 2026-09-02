Turismul crește în Europa, dar în România se prăbușește. A doua cea mai mare scădere din UE, potrivit Eurostat

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 2 sept. 2026, 11:36

România merge împotriva tendinței europene în turism. În timp ce numărul nopților de cazare a crescut în Uniunea Europeană în prima jumătate a anului, piața românească a pierdut 6,7%, fiind depășită la capitolul scăderi doar de Cipru.

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