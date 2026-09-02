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Justitie· 2 min citire

Fănel Bogos, audiat din nou la DNA Iași, în dosarul spagii din guvern

Omul de afaceri Fănel Bogos

Omul de afaceri Fănel Bogos

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat2 sept. 2026, 11:48
Actualizat2 sept. 2026, 11:54
SursăRealitate Plus

Afaceristul Fănel Bogoș, personajul central în dosarul șpăgii din Guvern, a ajuns miercuri la sediul DNA Iași. Din informațiile obținute de Realitatea Plus, Bogoș este reaudiat, în contextul unor noi declarații pe care le-a făcut în spațiul public.

De asemenea, potrivit surselor Realitatea Plus, ar fi vorba și despre extinderea urmăririi penale în cazul lui Fănel Bogoș, după ce acesta ar fi vrut să-l agreseze pe șeful DSVSA Vaslui, mai precis să-l lovească cu o cană în cap. De asemenea, va fi extinsă măsura controlului judiciar cu încă 60 de zile, potrivit surselor Realitatea Plus.

Și șeful PNL Vaslui, Mihai Barbu, cel care i-a facilitat lui Bogoș întâlnirea cu Ilie Bolojan, a fost reaudiat de procurorii anticorupție. În cazul său a fost extinsă măsura controlului judiciar.

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În urmă cu câteva zile, la Direcția Națională Anticorupție din Iași a ajuns și Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului, care a demisionat în momentul în care procurorii anticorupție au anunțat că este urmărită penal în dosarul șpăgii de 1,5 milioane de euro.

Recent, Fănel Bogoș a dezvăluit detalii incendiare din culisele aranjamentelor politice și de afaceri, în exclusivitate pentru Anca Alexandrescu, la Culisele Statului Paralel.

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