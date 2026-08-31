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Politica· 1 min citire
Fănel Bogos, în exclusivitate la Culisele Statului Paralel. Cum arată rețeaua la nivel înalt și cum a fost avertizat că ajunge la închisoare
Publicat31 aug. 2026, 12:02
Actualizat31 aug. 2026, 15:08
SursăRealitatea PLUS
Fănel Bogos a rupt tăcerea în exclusivitate în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel. Acesta a dezvăluit toată rețeaua la nivel înalt, inclusiv avertizările că va fi băgat la închisoare. Omul de afaceri a mai transmis și faptul că Mihai Ponea, aflat în conducerea ANSVSA, este protejat de DNA pentru că ar avea legături cu cumnatul primarului din Huși. Realitatea Plus a cerut puncte de vedere de la toți cei implicați. Mihai Ponea a transmis Realitatea Plus că nu a auzit niciodată de cumnatul edilului, iar fostul ofițer SRI nu a putut fi contactat.
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