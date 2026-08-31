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Politica· 1 min citire

Fănel Bogos, în exclusivitate la Culisele Statului Paralel. Cum arată rețeaua la nivel înalt și cum a fost avertizat că ajunge la închisoare

Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat31 aug. 2026, 12:02
Actualizat31 aug. 2026, 15:08
SursăRealitatea PLUS

Fănel Bogos a rupt tăcerea în exclusivitate în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel. Acesta a dezvăluit toată rețeaua la nivel înalt, inclusiv avertizările că va fi băgat la închisoare. Omul de afaceri a mai transmis și faptul că Mihai Ponea, aflat în conducerea ANSVSA, este protejat de DNA pentru că ar avea legături cu cumnatul primarului din Huși. Realitatea Plus a cerut puncte de vedere de la toți cei implicați. Mihai Ponea a transmis Realitatea Plus că nu a auzit niciodată de cumnatul edilului, iar fostul ofițer SRI nu a putut fi contactat.

Bogos afirmă că Mihai Ponea, din conducerea ANSVSA, „voia să închidă toată afacerea” și că ar fi „protejat de DNA”. Mai mult, acesta susține că Ponea i-ar fi spus: „Cumnatul trebuie să dea niște bani”. În replică, Mihai Ponea a transmis pentru Realitatea Plus că nu a auzit niciodată de cumnatul edilului din Huși.

Denunțuri, presiuni și avertismente

Fănel Bogos povestește că un fost ofițer SRI i-ar fi spus că „dacă găsește piedicile, face denunț la DNA”, iar colegi din instituții îl întrebau constant: „Dumneavoastră sunteți cumătru cu toată lumea?”. Bogos susține că a fost nevoit să apeleze la politicieni pentru a-și rezolva problemele: „Am angajat firme ca să facă denunț”.

Reacțiile celor vizați

Realitatea Plus a cerut puncte de vedere tuturor celor menționați. Mihai Ponea ne-a transmis că nu are nicio legătură cu persoanele invocate, iar fostul ofițer SRI nu a putut fi contactat. Bogos insistă că „un simplu denunț îl protejează pe Ponea”, în timp ce el ar fi fost ținta unor presiuni sistematice.

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