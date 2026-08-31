Fănel Bogos, în exclusivitate la Culisele Statului Paralel. Cum arată rețeaua la nivel înalt și cum a fost avertizat că ajunge la închisoare

Publicat 31 aug. 2026, 12:02 Actualizat 31 aug. 2026, 15:08 Sursă Realitatea PLUS

Fănel Bogos a rupt tăcerea în exclusivitate în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel. Acesta a dezvăluit toată rețeaua la nivel înalt, inclusiv avertizările că va fi băgat la închisoare. Omul de afaceri a mai transmis și faptul că Mihai Ponea, aflat în conducerea ANSVSA, este protejat de DNA pentru că ar avea legături cu cumnatul primarului din Huși. Realitatea Plus a cerut puncte de vedere de la toți cei implicați. Mihai Ponea a transmis Realitatea Plus că nu a auzit niciodată de cumnatul edilului, iar fostul ofițer SRI nu a putut fi contactat.

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