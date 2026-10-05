Bucureștiul pregătește restricții pentru mașinile Euro 5. Ce alternative are șoferul

Scris de Iulian Budusan Publicat: 5 oct. 2026, 12:50

Bucureștiul vrea să reducă poluarea din centrul Capitalei printr-un calendar de restricții care vizează treptat mașinile în funcție de norma Euro. Planul administrației ajunge până în 2032, când ar urma să fie vizate și autoturismele Euro 5. Problema este însă ce alternative vor avea șoferii care nu își permit să își schimbe mașina.

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