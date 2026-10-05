Bucureștiul pregătește restricții pentru mașinile Euro 5. Ce alternative are șoferul

Bucureștiul vrea să reducă poluarea din centrul Capitalei printr-un calendar de restricții care vizează treptat mașinile în funcție de norma Euro. Planul administrației ajunge până în 2032, când ar urma să fie vizate și autoturismele Euro 5. Problema este însă ce alternative vor avea șoferii care nu își permit să își schimbe mașina.
Mașinile Euro 5, vizate de restricțiile din 2032
Planul propus de Primăria Capitalei prevede introducerea treptată a unor restricții pentru autoturismele mai vechi. Începând din 2027 ar urma să fie vizate mașinile non-Euro, urmând apoi categoriile Euro 1, Euro 2, Euro 3 și Euro 4.
În 2032 ar urma să intre în această categorie și mașinile Euro 5. Pentru proprietarii acestor autoturisme, măsura înseamnă că accesul în zona centrală a Bucureștiului ar putea fi restricționat.
Obiectivul declarat este reducerea poluării și îmbunătățirea calității aerului. Întrebarea este dacă infrastructura și transportul public vor fi pregătite în același ritm.
Ce alternative au bucureștenii
Nu toți proprietarii de mașini își permit să cumpere un autoturism nou. Pentru numeroși bucureșteni, mașina este necesară pentru deplasarea la serviciu, transportul copiilor sau desfășurarea activității profesionale.
De aceea, restricțiile pentru mașinile poluante ar trebui însoțite de alternative concrete: transport public mai rapid, parcări Park & Ride, conexiuni eficiente cu metroul, programe de înnoire a parcului auto și facilități pentru cei care renunță la autoturismele vechi.
O politică de mobilitate nu poate însemna doar interdicții. Ea trebuie să ofere și soluții pentru cei afectați.
Norma Euro nu este același lucru cu poluarea reală
O altă problemă este tratarea normei Euro ca unic criteriu. Un autoturism Euro 5 este diferit din punct de vedere tehnologic de unul non-Euro, iar nivelul real al emisiilor poate varia în funcție de motorizare, combustibil, starea tehnică și modul de utilizare.
Dacă obiectivul este reducerea poluării, criteriile ar trebui să țină cont cât mai mult de emisiile reale și de impactul fiecărei categorii de vehicule.
Ce fac alte capitale europene
Bucureștiul nu este singurul oraș care încearcă să reducă poluarea provenită din trafic. Sofia utilizează o zonă cu emisii reduse și combină restricțiile cu măsuri precum parcările Park & Ride.
Varșovia aplică un calendar gradual și diferențiază unele categorii de vehicule inclusiv în funcție de tipul de motorizare. La rândul său, Budapesta utilizează, în anumite situații, mecanisme de taxare diferențiată în funcție de nivelul de poluare.
Modelele sunt diferite, însă toate arată că restricțiile pot fi combinate cu alte instrumente de mobilitate.
Bucureștiul are nevoie de un plan complet
Reducerea poluării este un obiectiv necesar, însă măsurile trebuie să țină cont și de realitatea economică a locuitorilor Capitalei.
Park & Ride, transport public modern, stimulente pentru înnoirea parcului auto, reguli adaptate perioadelor de poluare ridicată și excepții pentru situații speciale sunt doar câteva dintre soluțiile care pot completa restricțiile.
Înainte ca mașinile Euro 5 să fie restricționate în centrul Bucureștiului, administrația trebuie să poată răspunde unei întrebări simple: ce alternativă concretă primește șoferul?
Aer mai curat în București este un obiectiv legitim. Dar o politică de mobilitate eficientă trebuie să combine reducerea poluării cu soluții reale pentru transport.