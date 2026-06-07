Erupție spectaculoasă în Japonia: Vulcanul Sakurajima a trimis un nor de cenușă la peste 1.300 de metri - VIDEO
Eruptia vulcanului Sakurajima
Vulcanul Sakurajima, unul dintre cele mai active din Japonia, a produs scene apocaliptice după o nouă erupție spectaculoasă, care a aruncat în aer un nor dens de cenușă ce a depășit 1.300 de metri înălțime, acoperind golful și ajungând până în Kagoshima City, oraș aflat la doar câțiva kilometri de crater. Fenomenul a fost surprins în imagini impresionante difuzate de agențiile internaționale.
Potrivit rapoartelor compilate de Smithsonian Global Volcanism Program, citând observațiile Japan Meteorological Agency (JMA), Sakurajima a lansat în ultimele zile proiectile vulcanice („volcanic bombs”) până la 1.300 de metri de crater, cea mai mare distanță înregistrată în actualul ciclu eruptiv, scrie Watchers News.
Erupțiile recente au generat coloane de cenușă între 1,5 și 3,4 kilometri înălțime, unele dintre ele provocând căderi masive de cenușă în Kagoshima, oraș cu peste 600.000 de locuitori.
Alerte pentru populație și trafic aerian perturbat
Autoritățile au emis mai multe avertizări pentru aviație, după ce norii de cenușă au fost detectați la altitudini de până la 2.400–3.500 de metri, afectând vizibilitatea și rutele aeriene din sudul Japoniei, iar nivelul de alertă este menținut la 3 (din 5), ceea ce înseamnă că populația nu are voie să se apropie de crater.
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