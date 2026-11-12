Se schimbă regulile pentru sute de mii de români! ANRE a aprobat noul sistem de plată și compensare a energiei electrice

Publicat 12 nov. 2026, 13:23 Actualizat 12 nov. 2026, 13:53

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a anunțat marți, 10 noiembrie, că a aprobat noul sistem de plată și compensare a energiei electrice. Astfel, prosumatorii vor avea parte de reguli mai clare şi mai flexibile pentru valorificarea energiei electrice produse şi livrate în reţea, după ce a fost aprobată noua metodologie privind comercializarea, facturarea, decontarea şi alocarea valorică multi-loc.

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