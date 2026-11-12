După permisul auto fizic, dispare și cartea de identitate clasică. Cum ne vom identifica, în viitorul apropiat

Publicat 12 nov. 2026, 15:40 Actualizat 12 nov. 2026, 16:01

Recent, ai aflat că permisul auto fizic va fi înlocuit cu o variantă digitală. Acum, însă, iată că și cartea de identitate clasică va avea aceeași soartă. Dar niciun document nu dispare definitiv, ci devin acte virtuale.

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