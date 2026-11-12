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Locale· 4 min citire

După permisul auto fizic, dispare și cartea de identitate clasică. Cum ne vom identifica, în viitorul apropiat

FOTO - caracter ilustrativ

FOTO - caracter ilustrativ

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat12 nov. 2026, 15:40
Actualizat12 nov. 2026, 16:01

Recent, ai aflat că permisul auto fizic va fi înlocuit cu o variantă digitală. Acum, însă, iată că și cartea de identitate clasică va avea aceeași soartă. Dar niciun document nu dispare definitiv, ci devin acte virtuale.

RO-Wallet este aplicația oficială a României pentru Portofelul European de Identitate Digitală (EUDI Wallet), prin care cetățenii și rezidenții își pot stoca documentele de identitate și alte acte direct pe telefon, dar mai ales datele de identificare personală (PID).

Astfel, pot fi stocate cartea de identitate (cu CIP), permisul de conducere, diplome, atestate și alte documente oficiale cu recunoaștere legală în toată Uniunea Europeană (UE).

Lansarea etapizată a aplicației RO Wallet este pregătită pentru 14 ianuarie 2027, inițial pentru posesorii de buletine cu CIP, putând fi descărcată gratuit și configurată simplu pe dispozitivul mobil, potrivit profit.to.

Ce va conține portofelul digital, în momentul lansării

Datele de identificare personală, cunoscute sub denumirea de PID (Person Identification Data), sunt echivalentul identității digitale. A nu se face confuzia că acestea reprezintă copia cărții de identitate. Această identitate digitală are rolul de a identifica o persoană în mod sigur și univoc ca fiind acea persoană. Regulamentul UE prevede un set minim de date, care sunt: nume, prenume, cetățenia, data nașterii și locul nașterii. După care lasă la latitudinea statelor membre ce alte atribute mai adaugă care identifică în mod sigur persoana la nivel național și european

a precizat pentru sursa citată Viki Mănăilă, expert european eIDAS și consilier onorific al ministrului Afacerilor Interne.

Potrivit expertei MAI, România a decis că este nevoie ca PID-ul național să conțină și Codul Numeric Personal (CNP-ul) și atribute care au legătură cu verificarea vârstei.

Vor fi 4 paliere de vârstă: peste 14 ani, peste 16 ani, peste 18 ani și peste 65 de ani. Deci această identitate digitală din România va conține: nume, prenume, data nașterii, locul nașterii, cetățenia, autoritatea care emite (DGEP), CNP-ul și atribute legate de vârstă: 14, 16, 18 și 65 de ani

a mai afirmat Viki Mănăilă.

Atestatele electronice de atribute sunt echivalentul documentelor pe hârtie care permit verificarea acestora direct de la sursă în timp real, însă nu reprezintă copii scanate ale documentelor, potrivit acesteia.

Aceste atestate se bazează pe niște tehnologii noi, așa numitele verifiable credentials, credențiale care pot fi verificate. Este important de menționat că atât administrația publică poate emite aceste atestate, cât și mediul privat. Și băncile vor putea emite sub formă de atestat IBAN-ul. În prezent, atunci când ți se verifică dacă ai la o anumită bancă un cont și care este acela, de obicei trebuie să vii cu o scrisoare de la bancă sau o copie din internet banking care să arate că ești clientul băncii. În situația aceasta, banca va emite dovada IBAN sub forma unui credential si cand va trebui să îl arăți undeva, să faci dovada, se va putea face verificarea direct din portofelul digital

explică Viki Mănăilă.
Portofelul digital - RO Wallet (Foto: Rowallet.gov.ro)

Portofelul digital - RO Wallet (Foto: Rowallet.gov.ro)

Cum vor fi folosite datele de identificare din portofelul digital

Datele de identificare personală (PID) vor fi folosite atât pentru verificarea identității unei persoane, cât și atunci când va trebui să dovedești că ești major sau pensionar pentru accesarea anumitor servicii electronice publice sau private.

Cum funcționează aceste verificări? În cazul unui site de pariuri sportive, acesta poate implementa verificarea cu RO Wallet, prin care să îți ceară să dovedești că nu ești minor. În momentul în care vei intra pe site-ul respectiv, o să îți afișeze un QR code, în care vei primi un mesaj de genul: 'vrem să verificăm că nu ești minor. Încadrează acest QR code cu portofelul tău RO Wallet'. Tu deschizi aplicația RO Wallet de pe telefon, încadrezi acel QR code și îți arată pe telefon că site-ul de pariuri vrea să verifice că ești major și ești întrebat dacă ești de acord. Nu se transmit toate datele din PID, asta e o diferență majoră față de verificarea prin intermediul cărții de identitate, unde se transmit toate datele de acolo

spune Viky Mănăilă.

Lansarea din 14 ianuarie 2027, accesibilă la început doar românilor care au buletin cu CIP

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) mai transmite că „termenul de 14 ianuarie 2027, comunicat anterior pentru lansarea RO Wallet în România, rămâne neschimbat, fiind menținut calendarul stabilit și prezentat pe canalele publice, precum https://rowallet.gov.ro”.

Primii români care vor putea folosi portofelul digital vor fi cei care au cărți electronice de identitate (CEI).

Înrolarea în portofelul RO Wallet se efectuează într-o primă etapă doar prin intermediul CEI, ulterior putând fi integrate pe parcursul anului 2027 mecanisme alternative de înrolare bazate pe validarea datelor de identificare prin prezența fizică la sediile de evidență a persoanei sau pe alte mijloace de identificare electronică notificate sau evaluate la un nivel de asigurare ridicat

precizează MAI.

Plățile prin portofelul digital, până la finalul lui 2027

Despre posibilitatea efectuării plăților prin intermediul RO Wallet, MAI spune că „disponibilitatea acestei funcționalități depinde exclusiv de instituțiile bancare, în calitatea lor de Relying Parties, cărora le revine responsabilitatea adaptării propriilor sisteme și infrastructuri tehnice, astfel încât acestea să permită acceptarea și validarea plăților prin intermediul RO Wallet”.

Până la sfârșitul anului 2027 estimăm să fie toate funcționalitățile disponibile. Este important de subliniat ca RO Wallet este parte dintr-un ecosistem care se dezvoltă gradual, cu participarea mediului public și privat

precizează și Viky Mănăilă.

Portofelul digital, gratuit pentru persoane fizice și folosirea nu este obligatorie

Orice persoană fizică, cetățean român sau rezidentă în România, va avea dreptul la cel puțin o unitate de portofel european pentru identitate digitală, se menționează în proiectul de OUG, care prevede că emiterea, utilizarea și revocarea unităților de portofel sunt gratuite pentru persoanele fizice.

Utilizarea unei unități de portofel european pentru identitate digitală este voluntară, iar furnizarea unui serviciu electronic nu poate fi condiționată exclusiv de utilizarea unui portofel, se mai arată în document.

Până când mai pot folosi românii vechea carte de identitate

Buletinul românesc emis după modelul din 1997 nu dispare imediat din uz. Documentul rămâne valabil până la data înscrisă pe acesta, însă există o diferență importantă între perioada în care poate fi folosit ca act de identitate și perioada în care poate fi utilizat pentru călătorii în Uniunea Europeană și Spațiul Schengen.

Vechiul buletin rămâne valabil până la data înscrisă pe document, dar pentru călătoriile în UE și Schengen există un termen important, 3 august 2031, dată până la care românii pot trece treptat la noile documente de identitate, care au format de card și funcții diferite.

Autoritățile pun la dispoziție două variante noi, respectiv cartea electronică de identitate, cunoscută sub abrevierea CEI, și cartea de identitate simplă, CIS. Deși cele două documente au același format, diferențele dintre ele sunt importante, mai ales în ceea ce privește călătoriile și funcțiile electronice.

Dispare și permisul auto în formatul fizic

Permisul de conducere va suferi schimbări majore, în toate țările din Uniunea Europeană (UE). Documentul, așa cum îl știm acum, nu va mai exista în forma fizica actuală, ci va fi înlocuit cu o variantă digitală. Astfel, va putea fi păstrat pe telefon sau pe un alt dispozitiv și va fi integrat în portofelul european pentru identitate digitală.

Valabilitatea sa va fi de 15 ani, după care va putea fi reînnoit, iar șoferii începători vor trece printr-o perioadă de probă de minimum doi ani, în care se vor aplica reguli și sancțiuni mai severe pentru conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise.

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