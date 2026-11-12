După permisul auto fizic, dispare și cartea de identitate clasică. Cum ne vom identifica, în viitorul apropiat
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Recent, ai aflat că permisul auto fizic va fi înlocuit cu o variantă digitală. Acum, însă, iată că și cartea de identitate clasică va avea aceeași soartă. Dar niciun document nu dispare definitiv, ci devin acte virtuale.
RO-Wallet este aplicația oficială a României pentru Portofelul European de Identitate Digitală (EUDI Wallet), prin care cetățenii și rezidenții își pot stoca documentele de identitate și alte acte direct pe telefon, dar mai ales datele de identificare personală (PID).
Astfel, pot fi stocate cartea de identitate (cu CIP), permisul de conducere, diplome, atestate și alte documente oficiale cu recunoaștere legală în toată Uniunea Europeană (UE).
Lansarea etapizată a aplicației RO Wallet este pregătită pentru 14 ianuarie 2027, inițial pentru posesorii de buletine cu CIP, putând fi descărcată gratuit și configurată simplu pe dispozitivul mobil, potrivit profit.to.
Ce va conține portofelul digital, în momentul lansării
Potrivit expertei MAI, România a decis că este nevoie ca PID-ul național să conțină și Codul Numeric Personal (CNP-ul) și atribute care au legătură cu verificarea vârstei.
Atestatele electronice de atribute sunt echivalentul documentelor pe hârtie care permit verificarea acestora direct de la sursă în timp real, însă nu reprezintă copii scanate ale documentelor, potrivit acesteia.
Portofelul digital - RO Wallet (Foto: Rowallet.gov.ro)
Cum vor fi folosite datele de identificare din portofelul digital
Datele de identificare personală (PID) vor fi folosite atât pentru verificarea identității unei persoane, cât și atunci când va trebui să dovedești că ești major sau pensionar pentru accesarea anumitor servicii electronice publice sau private.
Lansarea din 14 ianuarie 2027, accesibilă la început doar românilor care au buletin cu CIP
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) mai transmite că „termenul de 14 ianuarie 2027, comunicat anterior pentru lansarea RO Wallet în România, rămâne neschimbat, fiind menținut calendarul stabilit și prezentat pe canalele publice, precum https://rowallet.gov.ro”.
Primii români care vor putea folosi portofelul digital vor fi cei care au cărți electronice de identitate (CEI).
Plățile prin portofelul digital, până la finalul lui 2027
Despre posibilitatea efectuării plăților prin intermediul RO Wallet, MAI spune că „disponibilitatea acestei funcționalități depinde exclusiv de instituțiile bancare, în calitatea lor de Relying Parties, cărora le revine responsabilitatea adaptării propriilor sisteme și infrastructuri tehnice, astfel încât acestea să permită acceptarea și validarea plăților prin intermediul RO Wallet”.
Portofelul digital, gratuit pentru persoane fizice și folosirea nu este obligatorie
Orice persoană fizică, cetățean român sau rezidentă în România, va avea dreptul la cel puțin o unitate de portofel european pentru identitate digitală, se menționează în proiectul de OUG, care prevede că emiterea, utilizarea și revocarea unităților de portofel sunt gratuite pentru persoanele fizice.
Utilizarea unei unități de portofel european pentru identitate digitală este voluntară, iar furnizarea unui serviciu electronic nu poate fi condiționată exclusiv de utilizarea unui portofel, se mai arată în document.
Până când mai pot folosi românii vechea carte de identitate
Buletinul românesc emis după modelul din 1997 nu dispare imediat din uz. Documentul rămâne valabil până la data înscrisă pe acesta, însă există o diferență importantă între perioada în care poate fi folosit ca act de identitate și perioada în care poate fi utilizat pentru călătorii în Uniunea Europeană și Spațiul Schengen.
Vechiul buletin rămâne valabil până la data înscrisă pe document, dar pentru călătoriile în UE și Schengen există un termen important, 3 august 2031, dată până la care românii pot trece treptat la noile documente de identitate, care au format de card și funcții diferite.
Autoritățile pun la dispoziție două variante noi, respectiv cartea electronică de identitate, cunoscută sub abrevierea CEI, și cartea de identitate simplă, CIS. Deși cele două documente au același format, diferențele dintre ele sunt importante, mai ales în ceea ce privește călătoriile și funcțiile electronice.
Dispare și permisul auto în formatul fizic
Permisul de conducere va suferi schimbări majore, în toate țările din Uniunea Europeană (UE). Documentul, așa cum îl știm acum, nu va mai exista în forma fizica actuală, ci va fi înlocuit cu o variantă digitală. Astfel, va putea fi păstrat pe telefon sau pe un alt dispozitiv și va fi integrat în portofelul european pentru identitate digitală.
Valabilitatea sa va fi de 15 ani, după care va putea fi reînnoit, iar șoferii începători vor trece printr-o perioadă de probă de minimum doi ani, în care se vor aplica reguli și sancțiuni mai severe pentru conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise.
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