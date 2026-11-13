Marele premiu la Loto 6/49 a fost câștigat! Aproape un milion de euro, cu un bilet jucat în Călărași

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 13 nov. 2026, 09:47

Un român a dat lovitura la Loto 6/49 și a câștigat aproape un milion de euro cu un bilet care a costat doar 32,50 de lei. Marele premiu, în valoare de peste 5,2 milioane de lei, a fost câștigat la tragerea de joi, 12 noiembrie, a anunțat Loteria Română. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Călărași, iar acesta este cel de-al patrulea câștig de categoria I înregistrat în acest an la Loto 6/49.

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