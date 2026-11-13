Marele premiu la Loto 6/49 a fost câștigat! Aproape un milion de euro, cu un bilet jucat în Călărași

Un român a dat lovitura la Loto 6/49 și a câștigat aproape un milion de euro cu un bilet care a costat doar 32,50 de lei. Marele premiu, în valoare de peste 5,2 milioane de lei, a fost câștigat la tragerea de joi, 12 noiembrie, a anunțat Loteria Română. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Călărași, iar acesta este cel de-al patrulea câștig de categoria I înregistrat în acest an la Loto 6/49.
Un bilet de 32,50 de lei i-a adus unui român aproape un milion de euro
Potrivit Loteriei Române, premiul de categoria I la tragerea Loto 6/49 de joi, 12 noiembrie, se ridică la 5,226 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 980.000 de euro. Biletul câștigător a fost jucat la o agenție loto din Călărași și a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 și două variante la jocul Noroc. Pentru toate aceste variante, norocosul a plătit 32,50 de lei.
Câștigul de joi este cel de-al patrulea premiu de categoria I obținut la Loto 6/49 în acest an. Ultima dată când un jucător a reușit să ghicească toate cele șase numere câștigătoare a fost pe 22 octombrie 2026, în urmă cu doar trei săptămâni. La acel moment, marele premiu pus în joc a fost de 17,761 milioane de lei.
Cât timp are la dispoziție norocosul pentru a-și ridica premiul
Conform Regulamentului privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto tradițional, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile, începând cu data tragerii, pentru a-și revendica premiul de aproape un milion de euro.