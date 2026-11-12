Realitatea.NET
Locale· 1 min citire

Guvernul alocă peste 1,1 milioane de lei pentru manifestările de 1 Decembrie de la Alba Iulia. Cine primește banii

Manifestările de 1 Decembrie de la Alba Iulia / Sursa foto - Arhivă

Manifestările de 1 Decembrie de la Alba Iulia / Sursa foto - Arhivă

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Georgiana Balaban
Scris deGeorgiana Balaban
Publicat12 nov. 2026, 20:35
Actualizat12 nov. 2026, 20:36

Guvernul României a aprobat alocarea a 1.182.000 de lei pentru pregătirea și desfășurarea manifestărilor organizate la Alba Iulia cu ocazia Zilei Naționale a României. Fondurile provin din rezerva bugetară aflată la dispoziția Executivului și vor fi împărțite între administrația județeană și cea locală.

Decizia a fost luată în ședința de joi, prin adoptarea unei hotărâri de guvern care prevede suplimentarea bugetelor locale din județul Alba și din municipiul Alba Iulia.

Cum vor fi împărțiți banii alocați de Guvern

Din suma totală aprobată, 532.000 de lei vor ajunge în bugetul Consiliului Județean Alba, în timp ce municipiul Alba Iulia va beneficia de 650.000 de lei.

Potrivit comunicatului oficial, finanțarea este destinată acoperirii costurilor necesare organizării evenimentelor dedicate zilei de 1 Decembrie.

Alba Iulia, în centrul manifestărilor de Ziua Națională

Alocarea bugetară are în vedere importanța istorică și simbolică a manifestărilor organizate în fiecare an la Alba Iulia, oraș strâns legat de momentul Marii Uniri din 1918.

Prin această finanțare, autoritățile urmăresc să asigure resursele necesare desfășurării evenimentelor dedicate Zilei Naționale a României, sărbătorită pe 1 Decembrie.

Hotărârea adoptată de Guvern stabilește astfel cadrul financiar pentru susținerea organizării manifestărilor din județul Alba și din municipiul Alba Iulia.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe