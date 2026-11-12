Guvernul alocă peste 1,1 milioane de lei pentru manifestările de 1 Decembrie de la Alba Iulia. Cine primește banii

Publicat 12 nov. 2026, 20:35 Actualizat 12 nov. 2026, 20:36

Guvernul României a aprobat alocarea a 1.182.000 de lei pentru pregătirea și desfășurarea manifestărilor organizate la Alba Iulia cu ocazia Zilei Naționale a României. Fondurile provin din rezerva bugetară aflată la dispoziția Executivului și vor fi împărțite între administrația județeană și cea locală.

Distribuie articolul