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Locale· 1 min citire
Guvernul alocă peste 1,1 milioane de lei pentru manifestările de 1 Decembrie de la Alba Iulia. Cine primește banii
Manifestările de 1 Decembrie de la Alba Iulia / Sursa foto - Arhivă
Publicat12 nov. 2026, 20:35
Actualizat12 nov. 2026, 20:36
Guvernul României a aprobat alocarea a 1.182.000 de lei pentru pregătirea și desfășurarea manifestărilor organizate la Alba Iulia cu ocazia Zilei Naționale a României. Fondurile provin din rezerva bugetară aflată la dispoziția Executivului și vor fi împărțite între administrația județeană și cea locală.
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