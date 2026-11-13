Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
Accident mortal pe DN2, lângă București! Un șofer și-a pierdut viața după ce autoutilitara sa s-a ciocnit cu un camion
Accident mortal pe DN2
Un accident mortal s-a produs vineri dimineață, 13 noiembrie, pe DN2, la ieșirea din localitatea Șindrilița, județul Ilfov. Șoferul unei autoutilitare și-a pierdut viața în urma unei coliziuni cu un autocamion. Traficul rutier a fost oprit temporar pe sensul de mers spre Urziceni, iar șoferii au fost nevoiți să circule alternativ pe celălalt sens.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News