Realitatea.NET
Locale· 1 min citire

Accident mortal pe DN2, lângă București! Un șofer și-a pierdut viața după ce autoutilitara sa s-a ciocnit cu un camion

Accident mortal pe DN2

Accident mortal pe DN2

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Scris de Mădălina Cristea Publicat: 13 nov. 2026, 09:03

Un accident mortal s-a produs vineri dimineață, 13 noiembrie, pe DN2, la ieșirea din localitatea Șindrilița, județul Ilfov. Șoferul unei autoutilitare și-a pierdut viața în urma unei coliziuni cu un autocamion. Traficul rutier a fost oprit temporar pe sensul de mers spre Urziceni, iar șoferii au fost nevoiți să circule alternativ pe celălalt sens.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), tragedia a avut loc pe DN2 București - Urziceni, la ieșirea din localitatea Șindrilița. În accident au fost implicate o autoutilitară și un autocamion, iar conducătorul autoutilitarei a decedat în urma impactului. Potrivit informațiilor transmise de autorități, nicio altă persoană nu a fost rănită în urma coliziunii.

Circulația pe DN2 a fost reluată după ora 08:00

În urma accidentului, traficul rutier a fost întrerupt pe sensul de mers către Urziceni. Pentru a permite deplasarea autovehiculelor în zona în care s-a produs coliziunea, circulația s-a desfășurat alternativ, pe celălalt fir. Restricțiile au fost ridicate ulterior, iar după ora 08:00 traficul rutier a fost reluat în condiții normale pe ambele sensuri de mers.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe