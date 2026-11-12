Dispariție în Dolj! Doi cetățeni nepalezi au dispărut fără urmă

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 12 nov. 2026, 23:02

Autoritățile din județul Dolj caută doi cetățeni nepalezi care nu au mai fost văzuți de aproape trei săptămâni. Cei doi bărbați, în vârstă de 26 și 32 de ani, au plecat de la locul în care erau cazați, în comuna Cetate, pe 26 octombrie 2026, însă nu s-au mai întors.

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