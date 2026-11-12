Dispariție în Dolj! Doi cetățeni nepalezi au dispărut fără urmă

Autoritățile din județul Dolj caută doi cetățeni nepalezi care nu au mai fost văzuți de aproape trei săptămâni. Cei doi bărbați, în vârstă de 26 și 32 de ani, au plecat de la locul în care erau cazați, în comuna Cetate, pe 26 octombrie 2026, însă nu s-au mai întors.
Dispariția a fost anunțată joi, 12 noiembrie, de femeia care administrează societatea comercială la care lucrau cei doi. Polițiștii au început cercetările și au făcut publice semnalmentele bărbaților, solicitând sprijinul populației pentru găsirea lor.
Cine sunt cei doi nepalezi dispăruți din Dolj
Potrivit informațiilor transmise de polițiști, primul bărbat căutat este Khasu Narayan, în vârstă de 32 de ani. Acesta are aproximativ 1,60 metri înălțime, o greutate de circa 60 de kilograme, păr brunet și ochi căprui.
Cel de-al doilea dispărut se numește Shresta Ganesh și are 26 de ani. El măsoară aproximativ 1,70 metri, cântărește în jur de 65 de kilograme și are, de asemenea, părul brunet și ochii căprui.
Deocamdată, nu există informații despre vestimentația pe care o purtau cei doi în momentul în care au plecat de la locul de cazare.
Poliția cere ajutorul populației pentru găsirea bărbaților
După ce a primit sesizarea, polițiștii din cadrul Secției nr. 9 Poliție Rurală Cetate au demarat verificările pentru a stabili împrejurările dispariției și locul în care s-ar putea afla cei doi cetățeni nepalezi.
Oamenii legii fac apel la persoanele care i-au văzut pe Khasu Narayan sau Shresta Ganesh ori dețin informații care ar putea contribui la găsirea lor să anunțe autoritățile.
Orice detaliu poate fi important pentru identificarea și localizarea celor doi bărbați. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să sune la numărul unic de urgență 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție.