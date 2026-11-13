Schimbarea orei în Europa: se renunță sau nu la ora de vară și ora de iarnă
FOTO - caracter ilustrativ
De două ori pe an, românii schimbă ora pentru a respecta normativele Uniunii Europene (UE). Ora de vară se aplică în fiecare an, în ultima duminică din martie, când ora 03:00 devine 04:00), și ultima duminică din octombrie (ora 04:00 devine 03:00). Dar multe persoane critică acest aspect, iar Comisia Europeană a propus deja renunțarea la această măsură.
În Uniunea Europeană (UE), deci și în România, ora de vară reprezintă practica de a da ceasurile înainte cu o oră în sezonul cald, pentru a beneficia de mai multă lumină naturală în cursul serii, iar ora de iarnă este cea standard, legată de conceptul de oră astronomică. Atunci, ceasurile se dau înapoi cu o oră și se revine la varianta oficială.
Germania și Austro-Ungaria au fost primele țări care au introdus acest sistem, începând cu 30 aprilie 1916, în timpul Primului Război Mondial, în vederea economisirii rezervelor de cărbune necesare producției de război.
Ce a propus Comisia Europeană
În anul 2018, Comisia Europeană a propus renunțarea la schimbarea sezonieră a orei, după o consultare publică la nivel european în care 84% dintre respondenți s-au pronunțat în favoarea eliminării acestei practici, potrivit Agerpres.
De ce nu s-a luat încă o decizie
În 2019, Parlamentul European chiar a votat în favoarea acestei propuneri, cu aplicare vizată pentru anul 2021, dar măsura a rămas blocată în Consiliul UE, din cauza lipsei de consens între statele membre cu privire la păstrarea permanentă a orei de vară sau a celei de iarnă.
Ora de vară sau ora de iarnă permanentă
În prezent, UE continuă să aplice Directiva 2000/84/CE, conform căreia toate statele membre trec la ora de vară în ultima duminică a lunii martie și revin la ora standard (ora de iarnă) în ultima duminică a lunii octombrie, deci nu se poate vorbi încă de ora de vară sau ora de iarnă permanentă.
Ce ar însemna pentru România
Adoptarea permanentă a unei singure ore ar însemna eliminarea schimbării bianuale a ceasurilor și ar aduce schimbări clare în viața cotidiană, cu avantajele și dezavantajele specifice.
România - permanent la Ora de Vară
Avantaje:
Ar fi mai multă lumină după-amiaza și seara, ceea ce ar însemna că zilele ar fi mai lungi după programul de lucru sau de școală și oamenii ar avea mai multă lumină naturală pentru activități în aer liber, plimbări, sport sau cumpărături după orele de program;
Impact pozitiv pe termen scurt asupra comerțului și HORECA, deoarece mai multă lumină după-amiaza poate stimula ieșirile în oraș și consumul la terase sau în magazine.
Dezavantaje:
Dimineți foarte întunecate iarna, pentru că în miezul iernii (lunile decembrie-ianuarie), soarele va răsări foarte târziu (în unele zone din Vestul României, aproape de ora 9:00), iar copiii ar merge la școală pe întuneric și deplasarea la serviciu s-ar face tot pe timp de noapte, ceea ce poate accentua somnolența matinală și riscul de accidente rutiere în zorii zilei;
România s-ar îndepărta și mai tare de timpul solar real, fiindcă ar exista un ecart mai mare față de fusul orar geografic natural.
România - permanent la Ora de Iarnă
Avantaje:
Soarele va răsări mai devreme, favorizând trezirea naturală și deplasarea pe lumină a elevilor spre școală sau a angajaților către locurile de muncă;
Medicii și specialiștii în somnologie înclină adesea spre ora standard (de iarnă), pentru că este mai apropiată de timpul solar biologic al corpului uman.
Dezavantaje:
Soarele va apune cu o oră mai devreme în fiecare seară a anului și, deci, vara s-ar întuneca mult mai devreme. Astfel, soarele ar apune cu o oră mai repede decât suntem obișnuiți, de exemplu, în luna iulie, limitând timpul liber petrecut afară după muncă;
Scăderea luminii de după-amiază în anotimpurile calde poate afecta negativ activitățile recreative de seară. Așadar, ar influența impactul economic în sectorul de timp liber.
Țările care au renunțat deja la schimbarea orei
Potrivit specialiștilor, schimbarea orei ne influențează corpul și mintea, transformând diminețile într-un „teren minat”. Astfel, corpul și creierul sunt confuzi, hormonii nu mai funcționează corect, iar energia și dispoziția scad dramatic.
De aceea, experții ne recomandă ceea ce zeci de țări au făcut deja: au renunțat la schimbarea orei! Așadar, indicat ar fi să păstrăm o oră standard permanentă, pentru ca lumina naturală să ne alimenteze zilnic corect ritmul biologic.
Turcia, Rusia, Islanda, Egipt, Vietnam, India, Japonia, Coreea de Sud, China, Ecuador, Panama, Columbia au pus deja capăt acestei practici, iar în ultimul deceniu li s-au alăturat și Azerbaidjan, Iran, Iordania, Namibia, Uruguay și mare parte din Mexic.
Chiar și în Statele Unite, unde ora de vară e încă normă generală, există unele excepții: Hawaii și Arizona nu aplică schimbarea orei, la fel ca și Puerto Rico, Guam, Insulele Mariane de Nord și Insulele Virgine Americane.
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