Schimbarea orei în Europa: se renunță sau nu la ora de vară și ora de iarnă

Publicat 13 nov. 2026, 14:21 Actualizat 13 nov. 2026, 15:28

De două ori pe an, românii schimbă ora pentru a respecta normativele Uniunii Europene (UE). Ora de vară se aplică în fiecare an, în ultima duminică din martie, când ora 03:00 devine 04:00), și ultima duminică din octombrie (ora 04:00 devine 03:00). Dar multe persoane critică acest aspect, iar Comisia Europeană a propus deja renunțarea la această măsură.

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