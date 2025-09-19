Țări care au renunțat la schimbarea orei – cine a spus „stop”

Turcia, Rusia, Islanda, Egipt, Vietnam, India, Japonia, Coreea de Sud, China, Ecuador, Panama, Columbia – toate au pus capăt acestei practici. În ultimul deceniu li s-au alăturat și Azerbaidjan, Iran, Iordania, Namibia, Uruguay și mare parte din Mexic.

Chiar și în Statele Unite, unde ora de vară e încă normă generală, există excepții: Hawaii și Arizona nu aplică schimbarea orei, la fel cu Puerto Rico, Guam, Insulele Mariane de Nord și Insulele Virgine Americane.

Motivele renunțării la schimbarea orei – sănătate, siguranță și energie

Experții sunt unanimi: schimbarea ceasului nu e doar enervantă, ci și periculoasă.

Somn perturbat: Mutările de ceas tulbură ritmurile circadiene și „deconectează” corpul de la ciclul natural zi-noapte. Consecințele? Tulburări de somn, oboseală cronică și chiar „jet lag social”, termen folosit de cercetători pentru a descrie deconectarea dintre ritmul natural și cerințele vieții de zi cu zi.

Mutările de ceas tulbură ritmurile circadiene și „deconectează” corpul de la ciclul natural zi-noapte. Consecințele? Tulburări de somn, oboseală cronică și chiar „jet lag social”, termen folosit de cercetători pentru a descrie deconectarea dintre ritmul natural și cerințele vieții de zi cu zi. Sănătate afectată: Studiile arată că schimbarea orei, în special la cea „de vară”, crește riscul de infarct cu până la 29%, iar accidentele vasculare cerebrale cu 8% în primele două zile. Și sănătatea mintală are de suferit: în Danemarca, episoadele depresive au crescut cu 11% după modificarea ceasului.

Studiile arată că schimbarea orei, în special la cea „de vară”, crește riscul de infarct cu până la 29%, iar accidentele vasculare cerebrale cu 8% în primele două zile. Și sănătatea mintală are de suferit: în Danemarca, episoadele depresive au crescut cu 11% după modificarea ceasului. Siguranță în pericol: Datele din Spania și SUA arată creșteri semnificative ale accidentelor rutiere și de muncă, și chiar a erorilor medicale, imediat după schimbarea ceasului. Un studiu al Mayo Clinic a descoperit o creștere cu 19% a incidentelor legate de siguranță în săptămâna de după mutarea ceasurilor înainte.

Datele din Spania și SUA arată creșteri semnificative ale accidentelor rutiere și de muncă, și chiar a erorilor medicale, imediat după schimbarea ceasului. Un studiu al Mayo Clinic a descoperit o creștere cu 19% a incidentelor legate de siguranță în săptămâna de după mutarea ceasurilor înainte. Eficiență energetică discutabilă: Deși ora de vară a fost inventată pentru a economisi energie, realitatea e diferită. În Arizona, spre exemplu, oamenii foloseau mai mult aer condiționat seara, ceea ce creștea factura la curent.

Cum afectează lumina de dimineață și cea de seară organismul

Efecte concrete:

Hormonii de trezire dorm și ei: Cortizolul, hormonul care ne dă energie dimineața, nu se activează la timp. Primele ore ale zilei devin obositoare și lente. Creierul e în ceață: Neurotransmițătorii esențiali pentru stare de spirit și concentrare – serotonina și dopamina – nu sunt stimulați corespunzător, crescând riscul de oboseală, iritabilitate și depresie. Somnul e dat peste cap: Lumina suplimentară seara întârzie secreția de melatonină, hormonul care pregătește corpul pentru odihnă. Drept urmare, adormi mai târziu și dormi mai puțin.

Practic, schimbarea orei transformă dimineața într-un teren minat: corpul și creierul sunt confuzi, hormonii nu mai funcționează corect, iar energia și dispoziția scad dramatic.

De aceea, experții recomandă ceea ce fac deja zeci de țări care au renunțat la schimbarea orei: să păstrezi o oră standard permanentă, pentru ca lumina naturală să-ți alimenteze corect ritmul biologic, zi după zi, scrie Adevarul.ro