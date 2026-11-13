Biletele STB s-ar putea scumpi la 5 lei. Pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei ar putea pierde gratuitatea

Vești proaste pentru bucureștenii care circulă cu mijloacele de transport în comun. Prețul unei călătorii cu autobuzul, tramvaiul sau troleibuzul ar putea crește de la 3 la 5 lei, iar pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei ar putea pierde gratuitatea la transportul public. Cele două măsuri se numără printre propunerile pentru salvarea Societății de Transport București, companie aflată în insolvență, cu datorii de peste trei miliarde de lei. Propunerile urmează să fie analizate de Consiliul General al Municipiului București.
Biletele STB s-ar putea scumpi de la 3 la 5 lei. Călătoriile cu transportul în comun, mai costisitoare
Societatea de Transport București caută soluții pentru a ieși din criza financiară, iar una dintre măsurile propuse este majorarea tarifelor pentru călătoriile cu mijloacele de transport în comun. Conform propunerii, bucureștenii ar putea plăti 5 lei pentru o călătorie cu autobuzul, tramvaiul sau troleibuzul, față de 3 lei, cât costă în prezent. Măsura ar urma să aducă venituri suplimentare companiei, în condițiile în care STB se confruntă cu pierderi financiare importante. Scumpirea nu a fost însă aprobată, propunerea urmând să fie analizată de Consiliul General al Municipiului București.
Pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei ar putea pierde gratuitatea la transportul public
O altă măsură propusă pentru redresarea financiară a STB îi vizează direct pe pensionarii din Capitală. Cei care încasează pensii mai mari de 3.000 de lei pe lună ar putea pierde dreptul de a circula gratuit cu mijloacele de transport în comun. Dacă propunerea va fi aprobată, aceștia vor fi nevoiți să plătească pentru călătoriile cu autobuzele, tramvaiele și troleibuzele.
Gratuitatea ar urma să fie păstrată pentru pensionarii cu venituri de cel mult 3.000 de lei. Deocamdată, măsura se află în stadiul de propunere, iar autoritățile nu au anunțat o dată de la care aceste modificări ar putea intra în vigoare.
Aproape 800 de angajați ai STB au primit preavize de concediere. Compania are datorii de peste 3 miliarde de lei
Propunerile privind majorarea tarifelor și reducerea gratuităților vin în contextul unui amplu proces de restructurare a companiei. Miercuri, 11 noiembrie, STB a început concedierile, fiind transmise 796 de preavize angajaților vizați de disponibilizări. Alte 919 posturi, care erau deja vacante, vor fi desființate, astfel încât organigrama companiei va cuprinde 8.428 de posturi după finalizarea reorganizării. Angajații concediați vor primi între 20.000 și 40.000 de lei drept compensații, în funcție de vechime.
Situația financiară a companiei este descrisă drept una critică. STB, aflată în insolvență, are datorii de peste trei miliarde de lei și a înregistrat pierderi de 765 de milioane de lei în primele zece luni ale anului. În același timp, compania are o trezorerie netă negativă de 67 de milioane de lei, iar conducerea avertizează că, în lipsa unor măsuri de reducere a cheltuielilor, societatea riscă falimentul.
Șoferi și vatmani, pe lista concedierilor. STB susține că transportul public nu va fi afectat
Printre angajații care au primit preavize se numără și 120 de șoferi de autobuze și troleibuze, precum și 50 de vatmani. Conducerea a invocat, în cazul unora dintre aceștia, abateri disciplinare, suspiciuni de furt de combustibil, consum de alcool, folosirea nejustificată a concediilor medicale sau existența unor certificate de inaptitudine. Reprezentanții STB susțin însă că disponibilizarea celor 170 de conducători de vehicule nu va afecta programul de transport.
În prezent, STB pune zilnic în circulație aproximativ 1.250 de autobuze, troleibuze și tramvaie, deservite de 4.358 de șoferi și vatmani. Conducerea companiei susține că măsurile de reorganizare și digitalizare vor permite creșterea frecvenței mijloacelor de transport în comun, în special la orele de vârf, reducerea timpilor de așteptare în stații și îmbunătățirea condițiilor de călătorie.