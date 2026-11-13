Biletele STB s-ar putea scumpi la 5 lei. Pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei ar putea pierde gratuitatea

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 nov. 2026, 13:05

Vești proaste pentru bucureștenii care circulă cu mijloacele de transport în comun. Prețul unei călătorii cu autobuzul, tramvaiul sau troleibuzul ar putea crește de la 3 la 5 lei, iar pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei ar putea pierde gratuitatea la transportul public. Cele două măsuri se numără printre propunerile pentru salvarea Societății de Transport București, companie aflată în insolvență, cu datorii de peste trei miliarde de lei. Propunerile urmează să fie analizate de Consiliul General al Municipiului București.

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