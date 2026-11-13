Două avioane nu au putut ateriza la Oradea din cauza vremii severe. Cursele, deviate spre Sibiu și Budapesta

Vremea extremă provoacă probleme și în traficul aerian din România. Două avioane care trebuiau să aterizeze vineri, 13 noiembrie, pe Aeroportul Internațional Oradea au fost redirecționate către alte aeroporturi, după ce piloții au survolat orașul și au decis că nu pot ateriza în condiții de siguranță. Este vorba despre două curse ale companiilor Lufthansa și LOT, venite din München și Varșovia. Directorul aeroportului orădean spune că nu își amintește să se fi confruntat cu asemenea condiții meteorologice în ultimii ani.
Două avioane nu au putut ateriza la Oradea în mai puțin de 30 de minute
Condițiile meteorologice dificile înregistrate vineri, la orele amiezii, în zona municipiului Oradea au afectat programul curselor aeriene. Primul avion care trebuia să aterizeze era cel al companiei Lufthansa, venit din München, cu sosirea programată la ora 13:40. La doar 15 minute distanță, la ora 13:55, pe aeroportul orădean trebuia să ajungă și aeronava companiei LOT, care venea din Varșovia.
Ambele avioane au survolat zona, însă piloții au decis să nu încerce aterizarea din cauza vântului și a plafonului foarte jos de nori. Directorul Aeroportului Internațional Oradea, Răzvan Horga, a explicat că situația meteorologică nu permitea aterizarea în condiții de siguranță.
Viteza vântului înregistrată la aeroport era de aproximativ 39 km/h, iar plafonul de nori se afla la mai puțin de 305 metri. Directorul aeroportului a precizat că nu își amintește să fi întâlnit asemenea condiții meteorologice în ultimii ani, conform Ebihoreanul.ro
Avioanele au fost redirecționate către Sibiu și Budapesta. Ce se întâmplă cu pasagerii
După ce au survolat zona Oradiei, piloții celor două aeronave au decis să se îndrepte către aeroporturi unde existau condiții sigure pentru aterizare. Astfel, avionul companiei Lufthansa, care venea din München, a fost redirecționat către Sibiu, în timp ce aeronava companiei poloneze LOT, venită din Varșovia, a fost direcționată către Budapesta, în Ungaria.
Deocamdată, nu a fost comunicat numărul pasagerilor aflați la bordul celor două avioane. Potrivit directorului Aeroportului Internațional Oradea, aceștia urmează să fie aduși la destinația inițială, în Oradea, pe cheltuiala companiilor aeriene. Transportul pasagerilor va fi asigurat în conformitate cu regulile aplicabile în asemenea situații.
Vremea severă continuă. Bihorul este sub avertizare de vânt puternic până la ora 21:00
Problemele din traficul aerian vin în contextul în care meteorologii au emis noi avertizări de vreme severă pentru mai multe regiuni ale României. Județul Bihor se află vineri, 13 noiembrie, între orele 10:00 și 21:00, sub atenționare cod galben de intensificări ale vântului. În Crișana, meteorologii prognozează rafale cu viteze cuprinse între 50 și 75 km/h.
Pentru zona montană este în vigoare un cod portocaliu de vânt puternic, valabil până la aceeași oră. Rafalele vor atinge viteze de 90-120 km/h, iar la altitudini mari vor ajunge la 120-140 km/h. În următoarele ore, vremea se va răci accentuat, iar în zona montană sunt așteptate lapoviță și ninsori, cu depunerea unui strat de zăpadă.