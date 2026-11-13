Două avioane nu au putut ateriza la Oradea din cauza vremii severe. Cursele, deviate spre Sibiu și Budapesta

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 13 nov. 2026, 15:12

Vremea extremă provoacă probleme și în traficul aerian din România. Două avioane care trebuiau să aterizeze vineri, 13 noiembrie, pe Aeroportul Internațional Oradea au fost redirecționate către alte aeroporturi, după ce piloții au survolat orașul și au decis că nu pot ateriza în condiții de siguranță. Este vorba despre două curse ale companiilor Lufthansa și LOT, venite din München și Varșovia. Directorul aeroportului orădean spune că nu își amintește să se fi confruntat cu asemenea condiții meteorologice în ultimii ani.

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