Imagini inedite în centrul Bucureștiului! Porc filmat în timp ce se plimba pe lângă un celebru hotel de cinci stele - VIDEO

Scene neobișnuite au fost surprinse în centrul Capitalei, în apropierea celebrului hotel de cinci stele Marriott. Un porc a fost filmat în timp ce se plimba nestingherit pe stradă, printre mașini, spre surprinderea șoferilor și a trecătorilor. Imaginile cu animalul au devenit rapid subiect de amuzament pe rețelele sociale, mai ales că apariția lui într-o zonă intens circulată din București nu este deloc una obișnuită.
Porc filmat în centrul Bucureștiului, lângă hotelul Marriott
În înregistrarea video distribuită online, porcul poate fi văzut mergând liber pe carosabil, printre autoturisme. La un moment dat, un șofer este nevoit să frâneze pentru a evita animalul care îi apare în fața mașinii.
Porcul pare complet dezorientat de agitația din jur și își continuă plimbarea de parcă s-ar afla în propria gospodărie. Apariția neașteptată a lui Ghiță a atras atenția celor care au surprins momentul.
Autorul postării a însoțit imaginile de mesajul: ”Balcani în noiembrie. Vine Crăciunul. Mi-am adus aminte de Ferma Animalelor”.
Reacțiile internauților nu au întârziat să apară
Internauții nu au ratat ocazia de a face glume pe seama apariției neașteptate a porcului în centrul Capitalei, iar secțiunea de comentarii s-a umplut rapid de replici amuzante și ironii, precum:
„Vezi să nu-ți ceară buletinu' că filmezi fără să ai voie :)”
„E pauză de lucru în Parlament”
„Îl așteaptă cineva pe Ghiță la portiță”
„A fugit cotletu'”
De unde a apărut porcul care s-a plimbat liber prin București
Dincolo de imaginile amuzante, rămâne întrebarea legată de proveniența animalului. Deocamdată, nu se știe cui aparține porcul și nici cum a ajuns să se plimbe liber pe străzile Capitalei.
Apariția sa este cu atât mai surprinzătoare cu cât zona din apropierea hotelului Marriott este una circulată, iar prezența unui animal de acest fel pe carosabil poate reprezenta un pericol atât pentru șoferi, cât și pentru animal.
Până la clarificarea situației, Ghiță a reușit să devină protagonistul unuia dintre cele mai neobișnuite momente surprinse în traficul din București.