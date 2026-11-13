Imagini inedite în centrul Bucureștiului! Porc filmat în timp ce se plimba pe lângă un celebru hotel de cinci stele - VIDEO

Publicat 13 nov. 2026, 17:48 Actualizat 13 nov. 2026, 17:50 Sursă Realitatea PLUS

Scene neobișnuite au fost surprinse în centrul Capitalei, în apropierea celebrului hotel de cinci stele Marriott. Un porc a fost filmat în timp ce se plimba nestingherit pe stradă, printre mașini, spre surprinderea șoferilor și a trecătorilor. Imaginile cu animalul au devenit rapid subiect de amuzament pe rețelele sociale, mai ales că apariția lui într-o zonă intens circulată din București nu este deloc una obișnuită.

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